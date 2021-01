Wie bereits berichtet, wurden die geplanten Abholtermine der gelben Säcke, der Papiertonnen und des Sperrmülls um jeweils einen Tag verschoben: von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag.

Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, erfolgt die Abfuhr der Rest- und Biomülltonnen je nach der individuellen Situation. Teilweise können diese am aus dem Abfallkalender bekannten Termin abgeholt werden, teilweise müsse auch hier die Abholung verschoben werden.

Gelbe Säcke wieder reinholen

Besonders betroffen sei auch die Abholung der gelben Säcke. Durch die teilweise hohen Schneedecken sei ein Einsammeln momentan nicht möglich. Angekündigte Abhol- oder Ersatztermine können unter diesen Umständen in dieser Woche nicht eingehalten werden.

Bereit gelegte Säcke sollen wieder zurückgeholt und zum nächsten Termin herausgestellt werden.

Doch was passiert, wenn die Straßen witterungsbedingt weiterhin nicht von den großen Müllfahrzeugen befahren werden können?

Was bis Samstag nicht abgeholt wurde, bleibt stehen

„Wo eine Abfuhr bis Samstagabend nicht erfolgt ist, können die Tonnen erst im Rahmen des nächsten Abfuhrtermins abgeholt werden“, teilt Pressesprecherin Anja Heinz vom Landratsamt mit.

In diesem Fall werden die Bürger gebeten, beim nächsten Termin zusätzlichen Müll, der nicht mehr in die Tonne passt, in Säcken bereitzustellen. Welche Orte dies konkret betrifft, könne aktuell noch nicht abgesehen werden.

Schadstoffsammlungen fallen aus

Wie das Landratsamt weiterhin mitteilt, fallen die Schadstoffsammlungen am Samstag, 16. Januar, witterungsbedingt aus. Davon betroffen sind die Termine im Wertstoffzentrum Balingen sowie im Wertstoffzentrum Bisingen.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Schadstoffsammlungen eine Woche später, am Samstag, 23. Januar, von 9 bis 12 Uhr durchgeführt werden.

Der reguläre Betrieb in den Wertstoffzentren ist von der Änderung nicht betroffen. Anlieferungen können zu den üblichen Öffnungszeiten stattfinden.

Ab Montag, 18. Januar, gelten wieder die im Abfallkalender veröffentlichten Abfuhrtermine.