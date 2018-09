Hechingen Wildsauen auf dem Schlatter Friedhof

Schlatt / Eugen Pflumm

Nicht zum ersten Mal dringen Wildtiere in den Schlatter Friedhof ein und verwüsten Gräber. Darüber empören sich nachvollziehbar die Bürger, die für die Grabpflege verantwortlich sind. Dieses Thema kam bei der jüngsten Schlatter Ortschaftsratssitzung am Montagabend zur Sprache. „Teilweise haben die Viecher 50 Zentimeter tief in den Gräbern gewütet“, war während der Sitzung zu hören. Was für eine Tierart für den Grabfrevel verantwortlich ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.

„Schuss frei“ nicht so einfach

Ortsvorsteher Jürgen Schuler möchte Wildkameras aufstellen, um „den Tätern auf die Spur“ zu kommen. Parallel sollen Möglichkeiten über das Landratsamt abgeklärt werden. Klar ist: Der Friedhof ist „befriedeter Bezirk“, auf dem keinesfalls ohne weiteres Jagdausübung stattfinden kann. Bürgervertreter Raimund Schuler schlug vor, einen Zaun innerhalb des Friedhofes, also vor die Heckenreihen zu installieren. Nur so könnten Kleintiere davon abgehalten werden, in den Gottesacker einzudringen.

Die Schlatter Räte beschäftigten sich ebenso mit der Haushaltsmittelanmeldung für das kommende Jahr. Finanzielle Mittel werden für den Kindergarten wiederum benötigt. Es wurde festgestellt, dass vereinzelt Dachziegel herunterfallen. Für die Reparatur müssen 5000 bis 7000 Euro eingesetzt werden. Die gewünschte Veränderung des Kieselbeetes im Garten wird weitere 5000 Euro in Anspruch nehmen. Zu tun gibt es im Zusammenhang mit der Befestigung der losen Pflasterplatten vor der Leichenhalle, auch die Brunnen auf dem Friedhof bedürfen endlich einmal einer Sanierung. Zur Zeit laufen Bauarbeiten am Bahnsteig bei der Haltestelle der HzL, man sähe es in Schlatt gern, wenn der Zaun zwischen Pfarrweg und Schienenstrang fortgeführt werden könnte.

Für Sorgenfalten auf der Stirn von Jürgen Schuler sorgt die Brücke in der Brunnenwörthstraße beim ehemaligen Gasthaus „Zum Kühlen Grund“. Dort sollten dringend Sanierungsarbeiten in Angriff genommen werden.

Für Straßenausbesserungen und Abschnittssanierungen müssen 25 000 bis 30 000 Euro investiert werden. Zur Sprache kam, dass die Killertalstraße vom ehemaligen „Schützen“ in Richtung Jungingen einen miserablen Zustand aufweist. Man will eine Planung, wie es weitergehen wird. „In unserem Schlatt gibt es also auch in Zukunft wieder viel zu tun, ganz abgesehen von aktuellen Dingen, die ja schon am Laufen sind wie unser Neubaugebiet Wilden, dem Neubau der Gässlebrücke und dem dritten Bauabschnitt der Generalsanierung Turnhalle“, stellte Ortsvorsteher Jürgen Schuler zum Abschluss fest.