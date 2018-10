Hechingen Wie mit Menschen mit Demenz umgehen?

Hechingen / Bernd Ullrich

Im Rahmen eines Workshops mit der Fachfrau Beate Scherer, Lehrerin für Pflegeberufe und Validation, konnten sich Mitglieder von pflegenden Einrichtungen und Diensten nicht nur wertvolle Informationen, sondern auch ganz konkrete Hilfe für den Umgang mit dementen Menschen holen.

Der Umgang mit dementen Menschen ist zweifelsohne eine Herausforderung, der man sich aber durchaus stellen kann. Das nötige Rüstzeug vermittelte Beate Scherer, auf ausgesprochen eindrückliche Weise. Bei der Validation geht es darum, dem meist sehr alten, desorientierten Menschen, der zum Teil in der Vergangenheit lebt, so zu akzeptieren wie er ist. Das bedeutet sich auf ihn einzulassen, teilzuhaben an seiner Welt, ihn ernst zu nehmen und ihn nicht seiner Würde zu berauben. „In den Schuhen des anderen gehen“, zitiert Beate Scherer ihre Lehrmeisterin Naomi Feil, die die Validation im Rahmen ihrer Arbeit an der Universität von Columbia entwickelt und dann in der Praxis vervollkommnet hat. Dabei wird von vier Phasen der Desorientierung ausgegangen. Da ist die mangelhafte, unglückliche Orientierung; die Zeitverwirrtheit; die sich wiederholende Bewegung und die Phase des Vegetierens und des Dämmerns.

Diese Phasen können teilweise innerhalb eines Tages stark wechseln und bringen oft genug Dinge zum Ausdruck, die eine wichtige Rolle im Leben spielten. Ernste Krisen, die ein Leben lang geleugnet wurden, das Bedürfnis nach Liebe, Identität und Bestätigung. Oft sind es auch unbewältigte oder unbefriedigte Gefühle, die zum Ausdruck kommen.

Mit Verlusten umgehen

Dabei sei Desorientierung keine medizinische Krankheit, sondern eine Kombination von Verlusten – physischer, psychischer und sozialer Art – und die Unfähigkeit, mit diesen Verlusten umzugehen.

Validation verlangt von der betreuenden Person sehr viel Einfühlungsvermögen, wird doch jede desorientierte Person mit Achtung und individuell behandelt. Und das bedeutet auch, dass das Verhalten der Person nicht verändert wird. „Die zum Ausdruck kommenden Bedürfnisse werden nicht beurteilt, sondern akzeptiert und nach Möglichkeit erfüllt.“ Ein Einblick und eine Verhaltensänderung können nur erfolgen, wenn der Klient dazu bereit ist, beziehungsweise die Fähigkeit der Einsicht besitzt.

Aus ihrem überaus reichen Beobachtungs- und Erfahrungsschatz demonstrierte die Referentin sehr lebendig und mit großem schauspielerischem Talent – und damit absolut authentisch und sogar Gänsehaut erzeugend – einige Szenen im Verhalten dementer Personen, ihren Bemerkungen, ihrer Gestik und Mimik. Diese richtig zu deuten erlaubt es, richtig zu reagieren. Oft gebrauchen desorientierte Personen Gegenstände, die als Symbole für eine „Reise in die Vergangenheit zu sehen sind“. Es sind Dinge verschiedenster Art, deren Bedeutung sich durch sanftes Nachfragen, durch ein Weiterverfolgen von Bemerkungen ergeben kann. Allein die Körpersprache und der Tonfall dessen was gesagt wird, erschließen der Betreuungsperson sehr vieles. Und auch hier gilt: „In den Schuhen des anderen gehen.“

Aufnahme von Blickkontakt

Auch eine Lanze für die Aufnahme von Blickkontakten mit den desorientierten Personen brach die Referentin. Kaum bewusst war den gespannt lauschenden Zuhörerinnen und auch (wenigen) Zuhörern, die sich während des Vortrages durchaus einbringen konnten, wie etwa die Formen des Streichelns zu interpretieren sind.

Mit großem Beifall quittierten die Gäste der Veranstaltung die Ausführungen von Beate Scherer. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Erwin Schäfer von der Pflegeberatung der Caritas bei der Referentin und sprach den Anwesenden aus der Seele, als er ein Wiedersehen in Aussicht stellte.