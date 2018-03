Berlin/Hechingen Widmann-Mauz tritt ihr neues Amt an

Berlin/Hechingen / HZ

Die CDU-Abgeordnete Annette Widmann-Mauz wurde von Angela Merkel als Staatsministerin für Integration vereidigt.

„Integration spielt in allen Gesellschaftsbereichen eine Rolle. Und an dieser wichtigen Querschnittsaufgabe möchte ich eng mit den Kommunen, den Ländern und allen Bundesressorts zusammenarbeiten“, erklärt die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Tübingen-Hechingen, Annette Widmann-Mauz. Die CDU-Politikerin wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Staatsministerin und als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration vereidigt. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Kanzlerin und mit dem neuen Kanzleramtschef Prof. Helge Braun“, sagte Widmann-Mauz bei der Amtsübernahme im Kanzleramt.

Staatsministerin Widmann-Mauz besuchte direkt im Anschluss die Integrationsministerkonferenz der Länder, ein Gremium der freiwilligen Zusammenarbeit der Länder im Bereich Integration von Zuwanderern, die unter dem Motto „Zusammenhalt durch Orientierung“ in Nürnberg stattfand. In ihrer Rede betonte die Staatsministerin, dass Integration mehr gebündelt und gesteuert werden müsse. Es gehe um das gemeinsame Zusammenleben in diesem Land. Man müsse daher von der polarisierten Debatte wegkommen, in der es vermeintlich nur diejenigen gibt, die Zuwanderern freundlich gegenüberstehen, und diejenigen, die sie ablehnten.

Einer der wichtigsten Faktoren, um eine gelungene Integration zu erzielen, sei neben der Sprachkompetenz, dass die Menschen Arbeit haben. „Alle, die in unserem Land leben, müssten ein Gefühl von Zugehörigkeit und Zusammenhalt entwickeln können. Und dazu gehört auch die Bereitschaft aller, die Regeln unseres Zusammenlebens zu akzeptieren und die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, anzuerkennen“, erklärte Widmann-­Mauz.