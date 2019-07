Einige Wetterkapriolen hat Rangendingen hinter sich: Am Wochenende gab es zunächst Sturmböen und dann ein kleines Hochwasser.

Einige Wetterkapriolen hat Rangendingen hinter sich: Nachdem ein Gewittersturm am Freitagabend an einigen Häusern Dachplatten abgedeckt und außerdem etliche Bäume und eine Strom-Oberleitung umgelegt hat (was Einsätze der Rangendinger und der Hechinger Feuerwehr erforderlich machte), war es am Sonntagabend der jäh gestiegene Starzelpegel, der dem Bürgermeister die Sorgenfalten auf die Stirn trieb.

Bürgermeister verfolgt Wetterbericht mit Sorge

Johann Widmaier berichtete am Dienstag in der Sitzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Starzeltal davon, dass der Pegel 90 Zentimeter betrug und damit den Stand eines zweijährlichen Hochwassers nur knapp verfehlte. Jedenfalls, so Widmaier, sei die Starzel vereinzelt über die Ufer getreten und habe Gehölz mitgerissen, das – allen Warnungen zum Trotz – zu nah am Ufer gelagert worden sei. Mit großer Sorge habe er verfolgt, wie sich das Wetter im oberhalb gelegenen Killertal entwickle.

Info Im Internet abrufbar ist der aktuelle Starzel-Pegelstand in Rangendingen auf der Seite www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ Auch die Eyach in Owingen und Bad Imnau und die Stunzach in Gruol sind einsehbar.

