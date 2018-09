Hechingen Wertvolle Stützen der Selbsthilfe

Hechingen / Bernd Ullrich

Zu der internen Abschiedsfeier hatten sich im Hause des Caritasverbandes Mitglieder des Freundeskreises, Vertreter der Caritas, der Suchtberatungsstelle und des Landesverbandes der Freundeskreise eingefunden. Er wollte eigentlich „heimlich, still und leise, ohne großen Bahnhof gehen“, sagte Engelbert Mangler bei der Verabschiedung. Aber einem aufrichtigen, wohlgemeinten Dank und der verdienten Würdigung der Arbeit durch Wegbegleiter konnten sich Mangler und Schneider schwerlich entziehen.

Michael Endriß, Vorsitzender des Hechinger Freundeskreises, und Annelene Fink, Mitglied im Landesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, dankten in bewegenden Worten den beiden Scheidenden für ihr Engagement. Über Anselm Schneider hieß es, dass er in den 20 Jahren seiner Mitarbeit stets zuverlässig und einfühlsam war. Scharf beobachtend, habe er seine Meinung mitgeteilt. „Er war eine markante Stütze der Selbsthilfe.“ Annelene Fink überreichte die Ehrennadel in Gold des Landesverbandes.

Engelbert Mangler hat sich 1984 erfolgreich einer Therapie unterzogen, den Freundeskreis Balingen besucht und eine Ausbildung zum Gruppenbegleiter und Suchtkrankenhelfer absolviert. 1992 gründete er die Gruppe Hechingen, die 2000 eigenständig wurde. 2012 rief er die Seniorengruppe ins Leben, die er bis dato begleitete. „Ich hoffe, dass ich noch lange von deinem Wissen und deinen Erfahrungen profitieren und dich um Rat fragen kann“, erklärte Michael Endriß.

Annelene Fink erinnerte an die vielen gemeinsamen Wegstrecken, die sie zusammen mit Engelbert Mangler zurückgelegt habe. Sie verglich den Gruppenbegleiter mit einem Leuchtturm, oder auch dem ThyssenKrupp-Turm in Rottweil, wegweisend und Orientierung gebend, um den sicheren Hafen zu finden oder zumindest die eine oder andere Klippe zu umschiffen. „Du hast Freundeskreis-Arbeit immer mit Herz und Verstand gemacht, verbunden mit dem hohen Anspruch gute Hilfe anbieten zu können,“ sagte sie und überreichte die Ehrenurkunde für 30 Jahre verdienstvolle Mitarbeit.

„Wir wollen gerne übernehmen, nicht kopieren“, erklärten Beate Stier und Paul Stier, langjährige Mitglieder, Funktionsträger und Menschen mit Herz im Freundeskreis, welche die Seniorengruppe weiterführen werden. Für sie gab es von Engelbert Mangler einen Ordner mit Unterlagen und für Michael Endriß einen Koffer, ebenfalls mit Arbeitsmaterialien.

Erwin Schäfer vom Caritasverband sprach seinen Dank für den Respekt, die Ehrlichkeit, die Sensibilität und die den Menschen gegenüber erwiesene Wertschätzung aus. Gerne, so Schäfer, sei er bereit im Rahmen seiner Möglichkeiten mitzuwirken. In geselliger Runde ließen die Anwesenden die zu Herzen gehende Feier, ausklingen. Anlässlich der Geschenke, der Dankesworte und Glückwünsche betonte Engelbert Mangler auf seine verschmitzt-trockene Art: „Mir goht’s scho guat em Freundeskreis.“