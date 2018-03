Hechingen Werbung für die Hechinger Oberstadt

Hechingen / Stephanie Apelt

Obertorplatz und Marktplatz 3: Was geht, was geht nicht? Nicht nur bei der Fassade sind Ideen gefragt.

Heftig ist ja in den vergangene Tagen über das Hechinger Zentrum am Fürstengarten diskutiert worden. Auf dem Gelände des früheren Hechinger Krankenhauses darf nun zwar ein Neubau für eine Apotheke entstehen, das war’s aber auch. Arztpraxen sind ausgeschlossen. Der Kreistag hat mehrheitlich dafür gestimmt, ganz so wie vom Hechinger Gemeinderat gewollt. Und nun?

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend drang Gemeinderat Werner Beck (Freie Wähler) darauf, dass die Verwaltung noch einmal deutlich betonen solle, dass alle, die in der Oberstadt bleiben wollen, vielleicht aber doch eine räumliche Veränderung brauchen, bei der Stadt Unterstützung bekommen. Das sei selbstverständlich, beteuerte der Erste Beigeordnete Philipp Hahn.

Mit Blick auf die zurückliegende, teils harte Debatte, räumte Hahn ein: „Zukünftig werden wir alle Beteiligten deutlich früher an einen Tisch bringen.“

Rechtssicherheit gibt es jetzt übrigens bei der bereits vor einiger Zeit vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim abgeschmetterten Klage eines Hauseigentümers gegen eine neue Obertorplatzgestaltung (samt möglicher Tiefgarage). Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Seinen Gang geht das Bauprojekt Marktplatz 3. Gleich in der ersten Osterferienwoche beginnen dort die archäologischen Untersuchungen. Der Bauträger bereitet derweil die vom Gemeinderat gewünschte 3 -D-Ansicht vor. Für die Gestaltung der Fassade, das Gebäude liegt gleich neben dem Hechinger Rathaus, hatte sich der Gemeinderat einen kleinen Architektenwettbewerb gewünscht. „Leider ist es gerade schwierig, Architekten zu bekommen“, so Hahn. Doch auch dafür ist inzwischen eine Lösung gefunden. Gleich nachdem am Sonntag das Hechinger Hallenbad eingeweiht ist, wird sich Stadtbaumeisterin Helga Monauni darum kümmert, sie ist schließlich Architektin.