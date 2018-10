Hechingen Wenn’s im Bauhof brennt, ist die Feuerwehr da

Hechingen / Von Hardy Kromer

Die Menschenrettung aus einem verwinkelten Werkstattgebäude war die Hauptaufgabe bei der Kirbeübung der Hechinger Wehr.

Ob die Hechinger Feuerwehr mit ihrer Kirbeübung beim städtischen Betriebshof testen wolle, wie weit man das sprichwörtliche Parkchaos in der Gammertinger Straße auf die Spitze treiben kann – fragte man sich vorab und unterschätzte damit die grenzenlose Rücksichtnahme der Floriansjünger. Denn die übten am späten Montagnachmittag ausschließlich im Innenhof des Geländes. Auf der Straße war vom großen Aufgebot der Rettungskräfte gar nichts zu bemerken.

Das hatte auch den Vorteil, dass die stattliche Zuschauerzahl beste Übersicht auf das Geschehen hatte. Das Szenario ging davon aus, dass sich in der Werkstatt des Betriebshofes eine Gasflasche entzündet hatte und etliche Mitarbeiter in dem brennenden Gebäude vermisst wurden. Und so stand selbstredend die Menschenrettung im Mittelpunkt der Übung. Einen „Verletzten“ nach dem anderen spürten die Atemschutzträger in der verwinkelten, unübersichtlichen Werkstatt auf und trugen ihn heraus, um ihn dem Rettungsdienst vom Hechinger DRK zu übergeben. Bis das Dutzend voll war. „So viele Verletzte sind eine echte Herausforderung“, sagte Zugführer Dieter Strobel, der zusammen mit Einsatzleiter Michael Binanzer die Truppen ordnete. Lösch­angriffe vom Boden und von der Drehleiter aus wurden auch gezeigt. Zur Kirbeübung der Feuerwehr-Abteilung Stadt gehört ja auch immer der Show-Effekt. Nach einer guten halben Stunde waren die Aufgaben gemeistert – und alle Beteiligten zufrieden.