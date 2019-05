Prof. Dr. Johannes Dillinger sprach in Hechingen über Kinderhexenprozesse im spätmittelalterlichen Hohenzollern.

Kinder, die beim Hexensabbat mit ums Feuer tanzen, von ihren Müttern dem Teufel dargeboten werden und Umgang mit Dämonen pflegen. Kinder, die der schwarzen Magie huldigen, verzaubern und verhexen. Kinder, die mit dem Bösen assoziiert werden. Was in beklemmenden Bildern großer Künstler zum Ausdruck kommt, spiegelt ein dunkles Kapitel der Geschichte wider: den Glauben an schwarze Magie, die Verfolgung, Anklage und Hinrichtung vermeintlicher Hexen.

Der in Oxford und Mainz lehrende Historiker Prof. Dr. Johannes Dillinger gilt als einer der profundesten Kenner der Hexenprozesse und hat sich durch die Unterlagen von rund 3000 Fällen gearbeitet. Auf Einladung des Hohenzollerischen Geschichtsvereins referierte er in Hechingen über eine besonders erschütterndes Kapitel der Hexenverfolgung: Kinderhexenprozesse in den hohenzollerischen Herrschaften.

Seit dem frühen 15. Jahrhundert sei die Hexerei als kriminelle Magie verstanden worden, erklärte Dillinger. Deren Grundlagen sind: Hexensabbat, Hexenflug, Geschlechtsverkehr mit Dämonen sowie der Pakt mit dem Teufel und Schadenszauber.

Zumeist wenig bekannt ist, dass in zahlreichen Hexenprozessen Kinder eine tragende Rolle spielten. „Sie sind in aller Regel nicht strafrechtlich verfolgt worden, traten ‚nur‘ als Zeugen und Denunzianten auf“, erklärte der Experte. „Leider ist Hohenzollern die Ausnahme von der Regel.“ Mehrere erschütternde Fälle, die das dokumentieren, führte Dillinger in seinem Vortrag an. Was auffällt: Die angeklagten Kinder stammen meist aus bettelarmen Familien. Ihre Fälle sind allesamt erschütternd.

Die elfjährige Maria Paumannin aus dem damals zu Österreich gehörenden Gutenstein wurde in den Jahren 1659/60 in einem Verfahren der Hexerei bezichtigt. Obwohl der hohenzollerische Kanzler eingriff und die „Umerziehung zur Reue“ anordnete, wurde das Mädchen später durch Aderschlag hingerichtet. Auf die gleiche Weise starb der elfjährige Hirtenjunge Franz Schneider aus Laiz, der 1668 des Mordes und der Hexerei schuldig gesprochen wurde. Aus Hechingen ist der Fall der sechsjährigen Rosina Harting überliefert. 1663 wurde das Kind vor Gericht gestellt, wohl wegen „Selbstbezichtigung.“ Es soll erzählt haben, auf der Schürgabel durch die Stube geflogen zu sein, weil es nach Rottweil wollte, um Spielzeug zu kaufen. „Im Protokoll steht, dass es nicht wegfliegen konnte, weil kein Loch in der Decke war.“ Dass das Geplapper eines spielenden Kleinkindes damals als ernstzunehmende Aussage gewertet wurde, erscheint aus heutiger Sicht unfassbar: Hier wird auch das perfide Vorgehen deutlich: „Die Erwachsenen fragen gezielt nach und bekommen die gewünschten Antworten“, so Dillinger. „Man will es hören, man weiß sogar, welche Namen man hören will.“ Wer ist mitgeflogen? Andere Kinder natürlich, auch die Mutter und die Frau des Stadtmüllers – und schon hat man die erwünschten Denunziationen. Wohin sind sie geflogen? Auf den Heuberg. Das sei natürlich ein weiter Weg, aber auf dem Hechinger Kirchturm könne man sich ja ein wenig ausruhen, soll das Kind ausgesagt haben. Durch massive Intervention der Mutter sowie ein Tübinger Rechtsgutachten wurde von der weiteren Verfolgung abgesehen.

Weitere unfassbare Fälle sind die der siebenjährigen Maria Spen aus Engelswies, die 1670 in Verdacht geriet, weil sie lachte, als sie allein in einem Zimmer war. Ihre Verwandten, die Kinder Anna Maria und Hans Sterck werden ebenfalls wegen Hexerei angeklagt. „Die Bosheit wiegt das Alter auf, die Straftat macht strafmündig“, so die Begründung.

Die hohenzollerische Herrschaft sei zwar kein „Motor“ der Verfolgung gewesen, habe Kinderhexenprozesse aber auch nicht konsequent abgelehnt, sagte Dillinger. „Sie wurden ihnen von anderen Herrschaften oder der Bevölkerung aufgezwungen.“ Nicht selten spielte dabei ein „hellhöriges Dorf“ eine Rolle, in dem es eine große Bereitschaft für Denunziationen gab. Besonders erschütternd: Diese dunklen Zeiten der Kinderhexenverfolgung sind vor allem in Afrika längst nicht vorbei. „Wir sind die Hexenverfolger bis heute noch nicht losgeworden“, schloss der Historiker.