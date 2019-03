Hechingen Furioses Fasnetsfinale beim Umzug (mit Video)

Hechingen / Von Hardy Kromer

Bei wechselhaftem Wetter zogen 2350 Narren durch Hechingen und sorgten für den würdigen Abschluss einer langen Saison.

Ein paar Mal mussten die vielen Zuschauer auf dem Obertorplatz minutenlang warten, bis die nächste Gruppe den Umzugsweg in die Oberstadt hinauf geschafft hatte. Die großen Gefährte im Zug brauchten eben ihre Zeit, um die engen und steilen Altstadtkurven zu bewältigen. Und heftiger Gegenwind kam mitunter auch noch auf. Machte aber nichts. Die närrische Stimmung war an diesem Fasnetsdienstag sowohl bei den geschätzten 2350 Mitlaufenden als auch bei den Tausenden Schaulustigen wieder einmal bestens. Nur den Regen im letzten Drittel des Umzugs, den hätte es wirklich nicht gebraucht.

Mit die originellsten Ideen streuten wie alle zwei Jahre die Stettener Hagaverschrecker und ihre Wagenbauer in den Hechinger Umzug. Vor der Stadtkulisse wirkte der „Big-Bobbycar“, der schon am Fasnetssonntag in Stetten imponiert hatte, noch gewaltiger. Wie berichtet und schon in de Montags-HZ gezeigt, wollen die Narren vom Reichenbach mit diesem Vehikel allen, die mit einem Diesel-Fahrverbot drohen, eine lange Nase zeigen. Und selbstverständlich wurde Ex-Bürgermeisterin Dorothea Bachmann, die ihre „Tiefgarasch“ vermisst, in der Kernstadt genauso bestaunt wie in Stetten. Ebenfalls prächtig angekommen ist der Wagen der Hagaverschrecker, der die Debatte um den Hechinger Leinenzwang auf die Narrenschippe nimmt.

Rosarote Farbtupfer in den Hechinger Umzug brachte die „Freie Gruppe“, die in ihrem 21. Jahr als Einhörner verkleidet war und immer wieder mit ihrem ulkigen Einhorn-Tanz begeisterte. Sehr gelungen! Die Einhörner ergänzten den großen Hechinger Block, in dem die Scampolos ihr 25-jähriges Bestehen feierten, ganz trefflich. Komplett im Zug vertreten war abermals die Narrenzünfte und -gruppen aus den Stadtteilen, bis hinauf zu den Beurener Seekatzen, die leckere Fasnetsküchle verteilten.

Aber auch die Ferne war in Hechingen gut vertreten. Ob Titisee oder Ravensburg, ob Bad Rippoldsau oder Munderkingen – überall im Land hat das Fasnetsfinale in der Zollernstadt, das Narrhalla und Zoller-Hexen gemeinsam auf die Beine stellen, einen guten Ruf.

Ja, windig war’s. Und das brachte Dynamik in den Zug. Bei den vielen Hexen flogen die Zöpfe, bei den Teufeln und anderen Langmähnigen die Haare, und wenn jemand Konfetti unters Volks streute, dann erzeugte er jedes Mal einen Wirbelwind.