Vortrag in Ebingen

Zum „Welttag der seelischen Gesundheit“ fand am Dienstag in Ebingen zum 29. Mal ein Informationsabend statt, um seelische Krankheiten aus der Tabuzone zu holen. Der Ethiker Marco Krüger näherte sich dem Thema sehr wissenschaftlich, es gab aber auch Greifbareres an diesem Abend.