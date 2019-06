Es bleibt dabei: Aus Richtung Weilheim und Lindich müssen weite Umleitungen gefahren werden in die Innenstadt.

Es wäre Zeitgewinn und Spritsparen, aber das Hechinger Ordnungsamt bleibt dabei: Wer von Weilheim oder vom Lindich in die Innenstadt muss, der soll über Grosselfingen oder Rangendingen fahren. Bis zum 2. August! Die Weilheimer Straße bekommt bis dahin im Auftrag des Landkreises von der Abzweigung an der Bisinger Straße beim Zentrum am Fürstengarten bis zum Ortsausgang am Hagelhof einen neuen Teerbelag. Die Stadt Hechingen lässt parallel dazu Leerrohre fürs flotte Internet einlegen, die Gehwege sanieren und die Straßenbeleuchtung erneuern.

Stadtauswärts hat das Ordnungsamt für eine Umleitung gesorgt von der Stauffenbergstraße über den Golfplatz zur Lindichstraße. Die hat leider den Nachteil, dass sie nur in diese Richtung offen ist. Von der Lindichstraße zum Golfplatz geht nix!

Tabu bleibt definitiv ebenso die Verbindung von der Weilheimer Straße an der Fasanengarten-Siedlung zum Stockoch. Es handle sich um eine kleine Straße ohne Gehweg an einem Wohngebiet, teilt das Rathaus mit. Deshalb sei aus „verkehrsrechtlichen Gründen“ auch keine Einbahnregelung möglich.