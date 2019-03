Michael Zinnebner präsentiert einen weiteren Wahlvorschlag für seine Gemeinde. Sieben Bewerber stellen sich zur Verfügung.

„Gemeinsam für Weilheim“ heißt die Liste von Michael Zinnebner, die für den Ortschaftsrat Weilheim kandidiert. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag 26. Mai, treten an (von links): Ulrike Murawski, Yvonne Milobara, Tobias Kopf, Michael Zinnebner, Ingo Kolodzey, Peter Fischer und Daniela Trivic. Damit haben die Bewohner des Hechinger Stadtteils eine richtige Wahl. Bereits am Montag hat sich in der HZ die ebenfalls siebenköpfige Liste von Josef Wolf vorgestellt. Darauf steht auch die amtierende Ortsvorsteherin Ingrid Riester, die aber nicht mehr Rathauschefin werden will.