Hechingen Weiherstadion-Rasen immer noch unbespielbar

Hechingen / Hardy Kromer

Der Engerling-Befall im Weiherstadion ärgert die Fußballer und erfordert Gespräche über die zukünftige Rasenpflege.

Seit Monaten ist der Rasenplatz im schicken, neuen Weiherstadion unbespielbar. Wie die HZ schon berichtet hat, leidet das Grün erheblich unter dem Befall des Junikäfer-Engerlings. Leidtragende sind die Sportler, unter anderem die Fußballer des FC Hechingen, die ihre Heimspiele seit dem Sommer auf dem Kunstrasenplatz fernab ihres Vereinsheims austragen müssen. Aber auch die FV Friedrichstraße, die ihr großes Jugendfußballturnier am ersten Oktoberwochenende mit Beteiligung des Nachwuchses von Bundesliga-Klubs nicht wie geplant auf dem Hauptplatz austragen kann.

„Peinlich“ nannte die Situation der Freie-Wähler-Stadtrat Frank Balbach im Gemeinderat. Bürgermeister Philipp Hahn erläuterte, dass der Schädling, der den Stadionrasen plagt, eigentlich im Rheintal daheim ist, durch den Klimawandel aber offenbar auch ins Albvorland gewandert sei. Der Platz im Weiherstadion sei nicht der einzige in der Region, der vom Engerling befallen sei. Alle Versuche der Rasenpflege („wässern, düngen, nachsäen“) hätten bislang keinen durchschlagenden Erfolg erzielt. Und der Engerling selbst dürfe nur im Frühjahr bekämpft werden – und zwar ausschließlich mit biologischen Mitteln, mit Fadenwürmern.

Gleichwohl geht man im Rathaus davon aus, dass der Rasenplatz „etwa in zwei Wochen wieder bespielbar“ ist. Die Nutzer des Stadions bezweifeln dies. Sie gehen eher nicht davon aus, den Rasen in diesem Jahr noch bespielen zu können. Schließlich wächst das Gras im Oktober nicht mehr annähernd so flott nach wie im Frühjahr und im Sommer.

Was tun? Im November gebe es ein Gespräch zwischen dem FC und dem Betriebshof, der seit eh und je den Rasen pflegt, kündigte Bürgermeister Hahn an. Und er ließ durchblicken, dass daraus eine Änderung resultieren könnte. Möglich sei, dass der FC die Rasenpflege künftig selbst übernehme. „Der FC weiß wohl, wie es besser geht“, deutete er Diskrepanzen über die richtige Grünpflege an.