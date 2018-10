Jungingen Wehr stellt Belastbarkeit und Schlagkraft unter Beweis

Jungingen / Horst Bendix

Bei der 24-Stunden-Übung der Junginger Feuerwehr unter Kommandant Frank Speidel wurde am Wochenende der Ernstfall in verschiedenen Szenarien simuliert. Die Wehr sei stark gefordert, zugleich immer auch auf die Sicherheit der Übenden geachtet worden, teilte Speidel nach Ablauf der 24 Stunden mit. Die Dauerbelastung sei zwar anstrengend, aber ungemein lehrreich gewesen.

Los ging es am Freitagabend, als die Feuerwehr mit ihrem neuen Fahrzeug LF 20 gegen 19 Uhr ausrückte, um bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 in Richtung Killer erste Hilfe zu leisten. Ein Motorradfahrer, so das Szenario, hatte ein Auto gerammt. Ein entgegenkommendes Auto mit Anhänger konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und kippte in den Straßengraben, wo Gefahrenstoffe auszulaufen drohten. Laut Übungsidee sollten es die Einsatzkräfte an der Unfallstelle mit fünf verletzen Personen und einem Toten zu tun haben.

Innerhalb von Minuten nach der Alarmierung waren zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeuge vor Ort. Ebenso rückten DRK und Notarzt mit Blaulicht und Sirene an. Die Verletzten wurden versorgt, der Tote geborgen, die Unfallstelle gesichert. Zum Schutz der Starzel wurde eine Ölsperre eingerichtet. Alles ging schnell und effektiv. Auch wenn es eine brandgefährliche Übung war, „für uns Einsatzkräfte ist es immer wieder ein tolles Gefühl, wenn wir helfen können“, sagte Kathrin Nam, die einzige Feuerwehrfrau unter all den Männern in der Junginger Abteilung.

Am Samstag ging es im Junginger Feuerwehrhaus nach einem gemeinsamen Frühstück mit Lektionen in Erster Hilfe weiter. Referent war Matthias Kohler. Er beleuchtete vor allem das Thema „Retten aus Fahrzeugen“. Weitere Programmpunkte waren technische Fahrzeug- und Gerätekunde, ein Absturztraining und verschiedene andere praktische Übungen.

Einer der Höhepunkte des 24-Stunden-Einsatzes war die Abschlussübung am Samstagnachmittag, bei der auch Jungingens Bürgermeister Harry Frick vor Ort war. Frick äußerte sich positiv über die Belastbarkeit und Leistungskraft der Feuerwehrabteilung.

Die Abschlussübung fand in einem unbewohnten Haus am Kirchrain statt. Die Übungsidee: Eine Scheune am Wohngebäude war in Brand geraten. Im Gebäude waren Personen eingeschlossen. Entsprechend konzentrierte sich die Feuerwehr auf die Personenrettung unter Atemschutz im Inneren des Brandobjektes und auf den Löschangriff von außen.

Der gemeinsame Abschluss der 24-Stunden-Übung war im Feuerwehrgerätehaus, wo Kommandant Frank Speidel ein durchaus positives Fazit zog: „Die gestellten Übungsabläufe wurden von der Wehr souverän gemeistert.“