Rangendingen Wegweiser durch die St. Gallus-Kirche

Next

Gemütlich ging es beim Pfarrfest in der Festhalle zu. Das Kaffee- und Kuchenbuffet erfuhr sehr große Resonanz. © Foto: Ralf Dieringer

Beim Pfarrfest der St.-Gallus-Kirchengemeinde traten am Sonntag alle Chöre und Sänger auf, die Rang und Namen haben. Sie unterhielten ihr Publikum bestens. © Foto: Ralf Dieringer

Rangendingen / Von Ralf Dieringer

Wenn die St.-Gallus-Kirche ihr Patrozinium feiert, schlägt in der Rangendinger Festhalle alles auf, was zur musikalischen Unterhaltung Rang und Namen hat. Der Sängerbund, der Kirchenchor, wie auch der Musikverein Rangendingen gaben ihr Können am Sonntag zum Besten und unterhielten das Publikum.

Nach dem Festgottesdienst am Vormittag öffnete die Festhalle gegen 14 Uhr ihre Pforten. Nach und nach füllten sich die Stühle und Tische, sodass Pater Artur Schreiber sowie Martin Schäfer vom Pfarrgemeinderat die Feierlichkeit mit einer Rede eröffneten. Schäfer gab einen groben Überblick über die Nachmittagsgestaltung und verkündete die jährlich mit Spannung erwartete Schätzfrage. Dieses Jahr sollte herausgefunden werden, wie viele Krippenfiguren sich am Dreikönigstag in der Pfarrkirche auf der Krippe befinden.

Bilderbuchkino mit Hut

Neue Wege ging dieses Jahr das Büchereiteam, das auf ihre übliche Bücherausstellung verzichtete und dafür ein Bilderbuchkino in der Umkleidekabine veranstaltete. Unter dem Motto „Hut auf und Party ab“ fand eine kleine Party in der Kabine statt, zu der man nur mit einem der viele hergerichteten Hüte Zugang erhielt. Das Bücherei-Team um Marlene Kohl-Strobel präsentierte auf einem Dia-Projektor eine Bildergeschichte und die vielen Kinder lauschten aufmerksam den Worten der Erzählerin.

Auch beim Kinderschminken und Basteln war dieses Jahr für den Nachwuchs einiges geboten. So konnten dieses Jahr Eulen aus echten Blättern gebastelt werden, sowie passend zur Jahreszeit Kürbisse aus orangenen Papier.

Schäfer präsentierte zum Hochfest auch den neuen Wegweiser durch die St.-Gallus-Kirche. Dieser wurde aufwändig und professionell gestaltet. Den Text für den hochwertigen Wegweiser gestaltete hierzu Pfarrer i. R. Norbert Dilger. Die Fotos vor und in der Kirche wurden von Martin Keidel und dessen qualifiziertem Equipment geschossen. Für das Layout und die grafische Aufbereitung zeigt sich Carmen Holderied verantwortlich.

Viele Infos und Bilder

So holte sich jeder Besucher, der wollte, einen Wegweiser an der Kasse ab. Er kann sich nun über die Geschichte der Kirche St. Gallus sowie deren Figuren informieren. Auch Bilder und Informationen der Klosterkirche enthält die Broschüre. Sowohl beim Kaffee- und Kuchen-Buffet, das sehr große Resonanz erfuhr, sowie beim Vesper mit Bratwurst und Wurstsalat, sorgten die ehrenamtlichen Helfer für beste Bewirtung. Zur Abenddämmerung nahm das Hochfest des Heiligen St. Gallus seinen gemütlichen Ausklang.