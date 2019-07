Das beschädigte Kruzifix an der Ecke Zollern-/Oelser Straße ist seit einem Jahr eingerüstet.

„Warum tut man da nichts?“ wollte der Hechinger Bürger Franz-Josef Heukamp in der Fragestunde des Gemeinderats wissen. Er bezog sich auf das im Kriegsjahr 1915 errichtete und 1977 erneuerte steinerne Wegkreuz an der Gabelung Zollernstraße/Oelser Straße, das im vergangenen Jahr von einem Lastwagen beschädigt wurde und seither eingerüstet und abgestützt dasteht.

Bürgermeister Philipp Hahn verwies darauf, dass der Beschädiger verantwortlich sei, die Stadt sich aber gleichwohl kümmere. Auch Stadtbaumeisterin Helga Monauni bekräftigte, dass es der Verwaltung ein Anliegen sei, das bei Grünpflegearbeiten beschädigte Kleindenkmal wieder instandzusetzen. Ganz so schnell gehe das allerdings nicht. Es habe einen Gutachter, einen Restaurator und eine denkmalrechtliche Genehmigung gebraucht. Das Bauamt habe Angebot eingeholt. „Jetzt“, so Helga Monauni, „können wir die Sanierung in Gänze in Auftrag geben.“ Die Kosten belaufen sich demzufolge auf 18 000 Euro. Bürgermeister Hahn stellte in Aussicht, er werde die Mittel freigeben, sobald der Auftrag ihm vorliege.

Laut Inschrift auf dem Sockel ist das Kreuz im Zylinderviertel „an Stelle des von der Familie Göttler 1872 gestifteten Holzkreuzes (...) im Kriegsjahr 1915 neu errichtet“ und dann 1977 erneuert worden.