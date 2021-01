Die Schockwelle, das Ausmaß des knappen Finanzhaushalts, den der Burladinger Gemeinderat am vergangenen Mittwoch verabschiedete, brandet allmählich im Bewusstsein der Bürger an. Viele Projekte, die sehnlichst gewünscht wurden, können nicht verwirklicht werden. Tief enttäuscht ist man etwa in G...