Hechingen Weg frei für die Jungen

Hechingen / swp

Die Künstlerin ist Jahrgang 1987, hat zuerst Germanistik studiert und von 2007 bis 2012 ein Studium der Kunst und Kunstgeschichte an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart angeschlossen. Seit 2013 unterrichtet sie. Ausstellungen bestückt die Balingerin bereits seit 2006. Im Jahr 2010 hat sie mit Joachim Wröner in der Villa Eugenia ausgestellt. Von 2013 bis 2017 hat sie an der Artothek des Zollernalbkreises und Jahresausstellung des Kunstvereins Hechingen teilgenommen.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag spricht Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden-Württemberg. Der Kunsthistoriker schreibt über „Dafne’s Diaries“: „Aus zeichnerisch durchmodellierten, farblich fein ausdifferenzierten Lineamenten entwickelt Tanja Wörner ihre phantastischen Landschaften und Architekturen. Die Übergänge von Natur, Technik und menschlich Körperhaftem – häufig symmetrische Bildanlagen auf Papier oder Holzgründen – zeigen sich dabei fließend. Traumartigen Aufzeichnungen gleich geben sich die grafischen Valeurs mal durchsichtig kristallin, mal organisch leicht pulsierend oder aber magmatisch brodelnd zu einem schier undurchdringlichen Liniengespinst verwoben. Die mit Farbstift und Kugelschreiber wie in die Oberflächen eingeritzten, schier unbewusst erscheinenden Niederschriften führen in jedem Falle immer in Zwischenreiche des Gesehenen und Sichtbaren hinein.“

Info Zu sehen ist die Ausstellung im Weißen Häusle bis zum 15. Juli. Die Öffnungszeiten sind wie immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Mehr Informationen unter www.kunstvereinhechingen.de