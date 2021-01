Manuel Schmoll ist Vater einer Tochter geworden und befindet sich bereits in Elternzeit. Im Zuge dessen wird die junge Familie ihren Erstwohnsitz nach Oberndorf verlegen. „Damit endet dann auch meine Tätigkeit als Gemeinderat und Ortschaftsrat“, erklärt Schmoll.

Ersatzbewerber für beide Mandate

Als Ersatzbewerberin im Gemeinderat würde nach dem Wahlergebnis der Kommunalwahl 2019 Verwaltungsmitarbeiterin Melanie Beyer nachrücken, im Ortschaftsrat Owingen wäre es der Ersatzbewerber Thomas Sinz.

Seit 2014 in der Kommunalpolitik

Der 36-jährige Owinger Manuel Schmoll, Sozialversicherungsfachangestellter von Beruf, ist bereits seit den Kommunalwahlen im Mai 2014 sowohl Mitglied im Ortschaftsrat seines Heimatortes und dort stellvertretender Ortsvorsteher sowie Mitglied des Gemeinderates der Stadt Haigerloch in der Fraktion der Sozial-Ökologischen Liste (SÖL).

Vielfach ehrenamtlich engagiert

Des weiteren leitet Manuel Schmoll den SPD-Ortsverein Haigerloch, ist Stellvertretender Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Zollernalb und Vorsitzender den Fördervereins Abendmahlskirche. Diese Ämter könnte er weiterführen. „Ehrenamtlich bin ich weiterhin vor Ort unterwegs“, kündigt Schmoll an. Sicher werde er „auch das ein oder andere mal als Zuschauer“ bei einer Gemeinderats- oder Ortschaftsratssitzung dabei sein. Schmoll ist außerdem aktiver Musiker in der Musikkapelle Owingen, Mitglied im Wanderverein Owingen, im Verein „Das Zahnrad“ in Haigerloch.

