Ralf Hähn löst Michael Daiker ab. Daiker freute sich, dass der Übergang reibungslos klappte.

Zur Hauptversammlung der AGV, der Arbeitsgruppe der Vereine, Boll begrüßte der Vorsitzende alle Kollegen der mitmachenden Vereine. Ebenso seinen Vorgänger Martin Hahn und seine Vorstandskollegen Thomas Bendix und Friedrich Wolf. Ortsvorsteherin Meta Staudt stieß noch dazu.

Die Neuwahlen nahm Michael Daiker vor, der nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden stand. An seiner Stelle wurde Ralf Hähn einstimmig zu diesem gewählt. In Amt und Würden blieben Schriftführer Thomas Bendix, Schriftführer Friedrich Wolf und die Kassenprüfer Dietmar Wiktor und Hubert Keller. Thomas Bendix gab einen Rückblick, zum Beispiel auf das Open-Air-Konzert auf dem Dorfplatz. Dies, so Bendix, war ein voller Erfolg und fand in einem besonderen und würdigen Rahmen statt, der viele Besucher anzog.

Auch die letzte Dorfhockete verlief, trotz des Wetters, erfolgreich, so der Tenor aus der Nachbetrachtung der Arbeitsgruppe der Vereine. Ein großes Thema rund um die Hockete sei der Termin. Dieser liegt nun meist mitten in den Sommerferien und wirkt sich in Form urlaubender Gäste, vor allem aber Helfer aus. Der Kassier Friedrich Wolf berichtete, dass der Erfolg der Dorfhockete auch das Kerngeschäft des Vereins ist, weshalb es wenig andere Buchungen zu verzeichnen gab. Daher, und weil die Kasse gut geführt wird, legte der Kassenprüfer Dietmar Wiktor die Entlastung des Kassiers nahe.

Der Vorsitzende Michael Daiker ging noch darauf ein, dass die Geschäfte im vergangenen Jahr satzungsgemäß vonstatten gingen. Die Entlastung des Vorstands nahm Martin Hahn vor, der dem Gremium nochmals für das Engagement dankte. Die Entlastung wurde einstimmig angenommen.

Für seine Arbeit und zum Abschied überreichte Hubert Keller dem scheidenden Michael Daiker ein Präsent.

Daiker wiederum zeigte sich erfreut, dass mit Ralf Hähn ein Nachfolger gefunden wurde. Zudem wünschte er der AGV weiterhin viel Glück und eine gute Arbeit. „Neue Besen kehren gut“, so verabschiedete sich Michael Daiker nach sechs Jahren aus seinem Amt.

Einen kleinen Ausblick auf die kommende Dorfhockete, die am 31. August und 1. September stattfindet, gab es auch. Inwieweit die Arbeiten am Dorfplatz die Veranstaltung beeinträchtigen, ist noch nicht bekannt, wird aber berücksichtigt.