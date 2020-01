Am kommenden Wochenende kommen Hundefreunde voll auf ihre Kosten: Die Messe „Mein Hund“ in der Volksbankmesse in Balingen lockt am 25. und 26. Januar mit vielen Attraktionen. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 5 Euro, Schüler und Rentner 4 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei.

Ein Spaß für die ganze Familie

Hunde finden natürlich Einlass in die Veranstaltung, sie benötigen einen gültigen Impfausweis. So wird aus dem Ereignis ein Spaß für die ganze Familie.

Mit etwas Glück haben HZ-Leser aber auch freien Eintritt. Wir verlosen zehn mal zwei Karten für die Messe „Mein Hund“. Mitmachen ist ganz einfach. Schicken sie uns eine E-Mail (an: hoz.redaktion@swp.de) oder werfen sie eine Postkarte bei unserer Geschäftsstelle (Frauengartenstraße 6 in Hechingen) ein. Das Stichwort lautet: „Mein Hund“.

Mitmachen ist ganz einfach

Doch es gilt, schnell zu sein. Einsendeschluss ist bereits am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr. Die Gewinner werden in unserer Ausgabe am Mittwoch, 22. Januar, veröffentlicht.

Die Karten werden an der Messekasse für die Gewinner hinterlegt.

Das könnte auch interessieren: