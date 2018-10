Jungingen Wasser war ausreichend da

Jungingen / Von Sabine Hegele

Allgemein entspannt nannte Forstdirektor Hermann Schmidt in der Sitzung des Junginger Gemeinderats am Donnerstagabend die Situation im Wald. Das gilt auch für Jungingen. Die große Trockenheit in diesem Jahr habe den Gemeindewald nur indirekt getroffen – und sei durch einen alternativen Starkholzhieb ausgeglichen worden. Der Vorteil des Junginger Waldes gegenüber anderen Wäldern: Die Wasserversorgung war ausreichend – und die „sauber eingehaltenen Vorhaltemaßnahmen“ hätten dem Borkenkäfer keine Chance gelassen. Unterm Strich weist das Waldwirtschaftsjahr 2018 ein Plus von 32 000 Euro aus; kalkuliert worden war mit der halben Summe.

Revierförster Marc Berleth informierte ergänzend darüber, dass in diesem Jahr geringfügig weniger eingeschlagen wurde – 2750 Festmeter – als geplant, und bereits in diesem November mit dem Einschlag für 2019 begonnen werde. Die Heidepflege, so Berleth, sei im Großen und Ganzen beendet, noch an stünden 0,2 Hektar Schwarzdorn, die es auszulichten gelte. Des Weiteren kündigte der Revierförster für das nächste Frühjahr große Pflanzungen an.

Aktuell, erklärte Forstdirektor Schmidt, widmet man sich in Jungingen der Wegepflege. Zum Beispiel im Jägersteigle und im Unterbach. Gerade dort, hat Martin Weinschenk festgestellt, sei der Zustand desolat. Für ihn dränge sich da der Eindruck auf, dass die Arbeit mit dem Vollernter „nicht immer optimal“ sei. Hermann Schmidt relativierte allerdings, dass es dort in feuchten Jahren schon ganz anders ausgesehen habe.

Für das nächste Jahr geht der Experte davon aus, dass die Holzpreise nicht deutlich sinken werden – weil die Holzindustrie boome. Schon vor diesem Hintergrund, auch wenn die Vorräte im Boden jetzt total erschöpft seien, blicke der Forst einigermaßen optimistisch in die Zukunft. Mit einem Volumen-Startkapital für 2019 wird mit einem Plus von 12 000 Euro gerechnet – sofern es „ordentlich regnet“ und die Käfer „ausbleiben“. Dann würden sich auch die Preise wieder nach oben bewegen.