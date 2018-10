Hechingen Wasser und Abwasser werden teurer

Hechingen / Hardy Kromer

Die Hechinger Verbraucher müssen sich auf höhere Gebühren einsteigen. Der Betriebsausschuss des Gemeinderates beschloss am Mittwochabend, den Wasserpreis vom 1. Januar an von 2,08 auf 2,20 Euro pro Kubikmeter zu erhöhen. Das entspricht einem Plus von knapp sechs Prozent. Die Stadtwerke hatten auf die Erhöhung gedrängt. um auch künftig kostendeckend wirtschaften zu können und mit der Reparatur von Schäden im Rohrnetz voranzukommen.

Außerdem beschloss das Gremium die erstmalige Erhöhung der Abwassergebühren seit dem jahr 2010. Die Gebühr fürs Schmutzwasser steigt von 2,46 auf 2,62 Euro pro Kubikmeter (was einem Plus von 6,5 Prozent gleichkommt). Gar um ein Viertel teurer wird die Abgabe fürs Niederschlagswasser. Sie steigt von 0,31 auf 0,39 Euro pro Quadratmeter abflussrelevanter Fläche. Der Eigenbetrieb Entsorgung rechnet vor: Für einen durchschnittlichen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 100 Kubikmeter Schmutzwasser und 140 Quadratmeter Niederschlagsfläche bedeutet dies Mehrkosten von 27,20 Euro pro Jahr oder 9,4 Prozent.