Die DLRG Ortsgruppe Rangendingen investierte im vergangenen Jahr 819 Stunden in die Ausbildung.

Die DLRG-Ortsgruppe Rangendingen hatte sich am Freitagabend zur Hauptversammlung getroffen. Wie wichtig die Schwimmausbildung und die Ausbildung von Rettungsschwimmern sei, verdeutlichten die Technischen Leiter von Ausbildung und Einsatz Oliver Strübel und Jochen Murr an der aktuellen Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Demnach sind im vergangenen Jahr deutschlandweit mindestens 504 Menschen ertrunken. Das bedeutet ein Plus von 19,8 Prozent. Dies sei einmal auf den warmen Sommer zurückzuführen, aber auch auf schlechte Schwimmfertigkeiten von Kindern und Erwachsenen.

Deshalb setze die Ortsgruppe Prioritäten auf die Schwimmausbildung als auch auf die Ausbildung von Rettungsschwimmern, stellte Ausbildungsleiter Oliver Strübel heraus. Die Nachfrage an Anfängerkursen sei groß, weshalb der Verein schon seit Jahren eine Warteliste führe, die bis ins Jahr 2020 hineinreiche, meinte er.

„Mit Stolz kann ich berichten, unsere Übungsleiter und Betreuer sind in ihren Bereichen gut aufgehoben und machen eine gute Arbeit“, hielt Oliver Strübel fest. Für die gesamte Schwimmausbildung hätten die ehrenamtlichen Mitarbeiter insgesamt 819 Stunden aufgebracht, weshalb er ihnen zu „ganz großem Dank“ verpflichtet fühle.

Diesen Dank richtete auch der Technische Leiter Einsatz, Jochen Murr an seine Wachgänger am Rangendinger Badesee. Er berichtete von 223 Wachstunden an 15 Wochenenden, die von 16 Wachmännern geleistet wurden. Das Plus von 41 Stunden gegenüber 2017 sei auf den warmen Sommer zurückzuführen. Allerdings stellte er einen leichten personellen Rückgang seines Wachpersonals fest und sprach zugleich die Hoffnung aus, dass dies nur ein kurzer Einbruch gewesen sei.