Die Junginger Alphornbläser musizierten am Sonntag auf dem Maibühl in Rangendingen.

Ungewohnte Klänge waberten am Sonntagvormittag vom Maibühl ins Tal. Der Heimatverein Rangendingen lud zur Matinee auf den Berg. Dabei trat das Ensemble der Alphornbläser aus Jungingen auf.

Tiefe, wohlklingende Klänge erfreuten die rund 100 Zuhörer am Maibühl unter der Linde. Dort waren auch Bierbänke und Tische aufgestellt, wo Brezeln und Getränke auf Spendenbasis, die der Matinee zugute kamen, zu sich genommen wurden. Wer bei Liedern wie „Gloria“ noch nicht wach war, war es spätestens jetzt. Auf dem „vermutlich schönsten Balkon von Rangendingen“ ließ sich vortrefflich der Blick schweifen. Die Idee für den Auftritt der Alphornbläser kam dem Verein zum Jahreswechsel. „So was hatten wir noch nie“, erläuterte der Vorsitzende Helmut Strobel. Außerdem gehört der Rangendinger Helmut Dietrich ebenfalls dem Ensemble an. Die andächtige, bodenständige, warme Musik kam sehr gut beim Publikum an. Sie strömten auch während des Konzerts den Maibühl hinauf.