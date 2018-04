Hechingen Warentauschtag driftet nicht ins Chaos ab

Hechingen / Judith Midinet

Der Warentauschtag ist ein Erfolg. Viele Tauschende bedeuten Organisation, aber Chaos wie in Balingen gibt es nicht.

Händlertrupps, die die Halle stürmen, und Menschenpulks, die die Straßen blockieren. Beim Warentauschtag in Balingen herrschten zuletzt chaotische Zustände, sodass bei der nächsten Auflage am 14. April Security für Ordnung an der Eberthalle sorgen soll. Da kommt schnell die Frage auf: Leidet der Hechinger Warentauschtag auch unter derart chaotischen Zuständen? „Wir haben nicht den Eindruck, dass es ins Chaos abgleitet, und die Stimmung kippt“, sagt Organisatorin Almut Petersen. Deswegen bleibt auch beim nächsten Warentauschtag im „Museum“ am Samstag, 28. April, der einzige Sicherheitsfaktor „Immer schön entspannt bleiben, ein freundliches Miteinander hilft“.

Zwar geht es auch beim Hechinger Warentauschtag nicht immer entspannt zu – professionelle Händler wollen etwas abgreifen, viele tauschen schon vor der Halle oder lassen ihre Sachen einfach vor der Tür stehen. „Doch solange es nicht über Hand nimmt, versuchen wir es mit Humor zu nehmen und freuen uns, dass es brummt“, sagt Almut Petersen. Für die vielen Helfer – zwischen 50 und 80 Freiwillige sind bei jedem Warentauschtag im Einsatz – sei es oft schwierig zu erkennen, ob jemand nur kurz hält, um etwas auszuladen, oder ob er einfach nur etwas stehen lässt, ohne es an den richtigen Platz im „Museum“ zu bringen. Viele Leute kämen auch über eine Stunde vor Öffnung der Stadthalle, da fange der große Tausch dann schon an. „Solange die Sachen weiter benutzt werden, und es nicht in der Mülltonne landet, ist der Sinn erfüllt und alles in Ordnung“, nimmt es die Organisatorin sportlich. Die Situation „hochzuspielen“ bringe nichts, vielmehr müsse man sich bemühen, dass alles harmonisch läuft. Dafür seien tatsächlich viele Helfer notwendig, die beim Tragen helfen und sich darum kümmern, dass es noch Spaß macht, auch wenn der Trubel mal seinen Höhepunkt erreicht hat, und unglaublich viele Sachen im Umlauf sind. Die Ordnung in der Stadthalle folgt einem etablierten System. Bücher, Spielsachen, Haushaltsdinge sind in der Regel an den immer gleichen Stellen. „Die meisten finden sich zurecht, die kennen das schon“, weiß Almut Petersen. Sie empfiehlt allen Interessierten den vollen Vormittag auszuschöpfen, damit sich die Massen besser verteilen: „Es reicht auch, wenn man um elf Uhr noch kommt, da gibt es auch noch schöne Sachen.“

Getauscht werden – wie auch bei vergangenen Warentauschtagen – Dinge, die gut erhalten sind und noch benutzt werden können. Kaputte oder verdreckte Sachen sowie alte Fernsehgeräte oder Ähnliches sind tabu. Almut Petersen empfiehlt Tauschwilligen einen „Blick von außen“ auf die Dinge zu werfen. Gerade bei emotionalen Schätzen würden Außenstehende den Wert nicht erkennen. Da sei es eventuell besser, jemandem die Stücke persönlich zu schenken. Was beim Warentauschtag übrigens keinen neuen Besitzer findet, geht an Altwarenhändler weiter. Es besteht aber auch die Möglichkeit, seine Ware wieder selbst abzuholen.

„Es ist toll zu sehen, wie Leute glücklich sind, wenn sie was finden“, ist Almut Petersen überzeugt vom Konzept des Warentauschtages. Solange es genügend Helfer gebe, und die Stadt mitmache, bleibe es auch bei zwei Terminen im Jahr. Denn bei vielen Leuten stehe schließlich die Kiste für den nächsten Warentauschtag immer schon bereit.