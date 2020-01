Karl-Wilhelm Röhm, langjähriger stellvertretender Vorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, hat die Ortsvorsitzenden seines Wahlkreises (Hechingen/Münsingen) und die CDU-Kreisvorstände Reutlingen und Zollernalb informiert, dass er sich nach 20 Jahren Zugehörigkeit zum Landtag im Wahljahr 2021 nicht erneut um ein Landtagsmandat bewerben wird.

Röhm: Es bleiben noch genug Ehrenämter

Diese Entscheidung, so Röhm, sei ihm schon deshalb leicht gefallen, da es kompetente Parteifreundinnen und -freunde gebe, die an seine Stelle treten können. Zudem sei er noch vielfältig in Ehrenämtern tätig, die auch nach der Vollendung des 70. Lebensjahrs im Mai 2021 sein persönliches Engagement erfordern. Ganz besonders freue er sich, so Röhm, über seine Wahl in die Landessynode. Zudem empfinde er großes Glück in seiner neuen Rolle als Großvater.

Das Rennen um seine Nachfolge ist also eröffnet.

