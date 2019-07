Themen in diesem Artikel Europawahl

Die Stuttgarter FDP-Fraktion hat Andreas Glück verabschiedet. Für ihn rückt Rudi Fischer in den Landtag nach.

Am Mittwoch fand in Stuttgart die letzte Plenarsitzung des baden-württembergischen Landtags teil, an der Andreas Glück als Landtagsabgeordneter teilnimmt.

Bei der Europawahl im Mai wurde der Münsinger auf Platz drei der bundesweiten FDP-Liste in das Europäische Parlament gewählt. Der 44-jährige Chirurg war seit 2011 Abgeordneter für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen und in der FDP-Fraktion Sprecher für Umwelt- und Energiepolitik, Integration sowie Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Von Mai 2016 bis Juli 2018 war er stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion.

Rülke: Wir freuen uns mit

Der Stuttgarter FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke verabschiedete Andreas Glück: „Wir freuen uns sehr für den Kollegen Andreas Glück, dass ihm der Sprung ins Europäische Parlament gelungen ist. Er wechselt aus Baden-Württemberg als einen der Motoren Europas in das Herz der Europäischen Union, das Europäische Parlament. Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen die liberale Sache dort voranbringen werden. Seine Bürgernähe und lebendige Verbundenheit mit den Menschen in unserem Land werden gerade heute gebraucht.“

Glück sagt selbst zu seinem Wechsel: „Als Quereinsteiger habe ich Politik immer mit einem Maß an Skepsis gesehen. Aber es ist klar, dass dieses Parlament den Menschen dient und sehr gute Arbeit leistet. Durch die Arbeit als Abgeordneter im Landtag fühle ich mich auf die neue Aufgabe gut vorbereitet.“

Rudi Fischer rückt nach

Nachfolger im Landtag wird Glücks Zweitkandidat Rudi Fischer aus Metzingen. Der 65-jährige gelernte Maschinenbautechniker arbeitete als technischer Betriebswirt.