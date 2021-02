Eigentlich hatte die CDU im Wahlkreis Hechingen-Münsingen zur Einstimmung auf den Endspurt im Landtagswahlkampf einen großen Politischen Aschermittwoch in Metzingen geplant. Darauf wurde in Corona-Zeiten dann doch lieber verzichtet. Statt Besucherscharen in der Halle gab es ein virtuelles Meeting,...