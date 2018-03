Randnotiz Wahlkampf: Kleine Scharmützel auf Facebook

Hechingen / Hardy Kromer

Morgen in fünf Wochen ist in Hechingen Bürgermeisterwahl. Von Wahlkampf ist indes im Städtchen noch keine Spur. Nur im Netz, da spielen sich schon kleinere Scharmützel ab, denn sowohl Philipp Hahn als auch Petra Koch und Fridi Miller sind eifrige Facebook-Nutzer. Hahn zum Beispiel hat diese Woche den HZ-Artikel geteilt, in dem vermeldet wird, dass die Hechinger SPD seine Kandidatur unterstützt. Kommentar des Kandidaten: „Ich bin sehr dankbar für den Zuspruch der SPD! In Hechingen arbeiten wir seit je her parteiübergreifend bestens zusammen.“ Außerdem postete Hahn ein Foto, das ihn am vergangenen Samstag zusammen mit Landrat Günther-Martin Pauli beim Kommunalen Energietag in Stuttgart zeigt: zwei Kollegen in trauter Eintracht nebeneinander. Keine Spur mehr von den Wortgefechten, die sich die beiden drei Tage vorher im Gemeinderat geliefert hatten. Die Botschaft kam prompt an. Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz fragte nach: „Vertragt ihr euch wieder?“ Antwort Hahn: „War fast noch nie anders.“ Smiley dazu.

Den HZ-Artikel über den Zoff zwischen Hahn und Pauli hatte zuvor schon die Balinger Kandidatin Petra Koch geteilt, versehen mit dem Kommentar: „Da halte ich mich raus, ich mag Herrn Pauli.“ An anderer Stelle „hofft“ sie „schwer, dass mich unser Landrat bei meinem Wahlkampf unterstützen wird“ – und lässt Zuversicht anklingen, dass „ich die Wahl gewinne“. Auch über den Mitbewerber äußert sie sich: Hahn, so Petra Koch, in einem Posting, sei „jung und da wird er wohl Hechingen als Sprungbrett nutzen, da mir eine weitere politische Karriere (...) als mehr als wahrscheinlich erscheint“.

Hie und da kommentiert Petra Koch auch Lokalgeschehen. Zum Beispiel die Schmierereien an der Rathausfassade. Ihr Vorschlag: „Wenn man das mit origineller Graffiti übermalt als Kunstaktion für begnadete Sprayer, kann das am Ende gut aussehen und kostet nur etwas Farbe.“

Fridi Miller, Dauerkandidatin aus Sindelfingen, ist derweil damit beschäftigt, verlorene Wahlen in anderen Städten anzufechten und weitere Kandidaturen (als Landrätin von Freudenstadt und als OB von Freiburg) anzukündigen. Gestern fragte sie ein Facebook-Freund, ob sie sich denn schon in Hechingen beworben habe. Miller: „Klar schon lange. Presse ist schon am Lästern.“

Ach ja, außerhalb des Internets wird der Wahlkampf nächste Woche beginnen: Philipp Hahn stellt am Dienstag seinen druckfrischen Wahlprospekt vor und wird ihn am Mittwoch auf dem Wochenmarkt verteilen. Ganz analog und persönlich.