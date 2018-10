Hechingen Vortrag über historisches „Negerschicksal“

Hechingen / HZ

Der Historiker Prof. Dr. Paul Münch beschäftigt sich mit einer „Negertaufe“ in Stein im Jahre 1867.

Am 28. April 1867 wurde ein junger schwarzer Mann, der beim Schaustellerbetrieb Schwenold in Sickingen als „Athlet“ beschäftigt war, in der Pfarrkirche Stein feierlich getauft und zur Erstkommunion zugelassen. So wurde aus dem „Neger“ Bamba Zampa ein christkatholischer „Franz Xaver“, nicht zufällig am „Weißen Sonntag“.

Über die Geschichte von Bamba Zampa referiert Dr. Paul Münch aus Wessingen an Dienstag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Hohenzollerischen Landesmuseum. Veranstalter ist der Hohenzollerische Geschichtsverein.

Bevor sich der schwarze Kraftmensch bei Schwenolds eingelebt hatte, galt er in Sickingen als „Wauwau des Dörfleins“, mit dem man ungezogene Kinder zur Ordnung rief. Auch in Hechingen war Bamba Tagesgespräch, und die ganze Stadt strömte ins „Sträßle“, um den „Mohren“ zu betrachten. Im dörflichen und kleinstädtischen Hohenzollern waren vor 150 Jahren abfällige Urteile über Schwarze nicht weniger als heute verbreitet, doch Bambas professionellen Fähigkeiten, seine Taufe und sein einnehmendes Wesen scheinen seine Integration rasch befördert zu haben. Der Blick in die Geschichte zeigt, dass vor der fatalen Erfolgsgeschichte rassistischer Klischees seit dem 19. Jahrhundert einzelne Gruppen schwarzer Menschen durchaus ein positives Image haben konnten, selbst wenn man sie „Neger“ nannte.

Paul Münch war von 1984 bis 2006 Professor für Neuere Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Er hat mehrfach zur Geschichte rassistischer Vorurteile publiziert. An der Universität Mainz hielt er den Schlussvortrag einer Ringvorlesung, die das ethnologische Seminar anlässlich der Aufregungen um das Werbelogo der Dachdeckerfirma „Neger“ veranstaltete.