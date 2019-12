Eingestimmt auf das Weihnachtsfest wurden die zahlreichen Konzertbesucher am Sonntag in der Nikolauskirche. Der gemischte Chor der Zollern Voices machte allen ein wunderbares Adventsgeschenk, überschrieben mit „Sternstunden in der Kirche“. Es gab lang anhaltenden Applaus.

Ebenfalls hoch zufrieden mit der überzeugenden Leistung seines Chores war Dirigent Volker Bals. Die wochenlange Probenarbeit hat sich gelohnt. Klare Artikulation, die aufmerksame Tongebung und Deklamation, die Sicherheit der Einsätze und die Stimmenbalance bestimmten den ausgewogenen und reifen Vortrag.

Bitte mit einstimmen!

Als musikalische Gäste hatten die Zollern Voices den Gesangverein Rosswangen sowie das Ensemble „Chorious“ an ihrer Seite. Die Sängerinnen und Sänger der Chöre verstanden es ausgezeichnet, die Freude auf das Weihnachtsfest auf die Zuhörer zu übertragen.

Doris Hollstein, Vorsitzende der Zollern Voices, bedankte sich bei den Konzertbesuchern, ebenso dem Orgateam mit Boni-Su Heidemann und Mesnerin Barbara Szymankiewicz. Zum Konzertbeginn erklang das beliebte „Macht hoch die Tür“, das Publikum wurde aufgefordert mitzusingen.

Fein abgestimmte Harmonie

Mit fein abgestimmter Harmonie und bestechender Dynamik überzeugten die Akteure des Gesamtchors Rosswangen mit dem alpenländischen „Durch die Nacht schein a Liacht“ bis hin zu modernen Stücken wie „Wunder geschehn“. Die Leitung hatte Maike Tränkle, am Piano begleitete gefühlvoll Hannes Stifel. Zuständig für die Percussion: Patrick Schneider und Christoph Müller.

Dann übernahmen wieder die Zollern Voices. Schön erklangen die Kompositionen „Maria durch ein Dornwald ging“ bis zu „O come, O come Immanuel“.

Höchsten Ansprüchen wurden auch die Akteure des Ensembles „Chorious Rosswangen“ mit „Joy of the world“, „Jinge Bells Swing“ und „This little light of mine“ gerecht.

Noch einmal übernahmen die Zollern Voices. Gemeinsam wurde am Konzertende „Tochter Zion, freue dich“ angestimmt. Es waren wirklich „Sternstunden“, die in der Nikolauskirche geboten wurden. Ein Stehempfang im Gemeindezentrum schloss sich an.

