2400 Euro Strafe muss ein Bisinger zahlen, weil im Jahr 2019 auf seiner Facebook-Seite Hakenkreuze abgebildet waren.

Wie gelangten die verfassungswidrigen Symbole dorthin? Der 59-Jährige selber beteuerte vor dem Amtsgericht Hechingen an zwei Verhandlungstagen und bis zuletzt, er habe mit der Sache nichts zu tun, er habe die Nazi-Parteizeichen nicht auf seinem Account eingestellt.

Ein Hacker habe die Symbole auf der Seite platziert

Könnte sie jemand anders dahin geschmuggelt haben? Ein „Hacker“, der dem Bisinger AfD-Mitglied Schaden zufügen wollte? Theoretisch ginge dieser Plan auf: Wird so ein verfassungswidriges Symbol entdeckt und angezeigt, wie im Falle des Angeklagten geschehen, gehen die Polizei oder der Verfassungsschutz der Sache nach.

Kann also ein Außenstehender den Facebook-Zugang des Angeklagten erschlichen und ihn missbraucht haben? Weil der 59-Jährige seinen Account inzwischen gekündigt hat und dem Betreiber Facebook zufolge alle Daten gelöscht wurden, lässt sich das nicht mehr zurückverfolgen.

Kammer glaubt nicht an Hacker-Theorie

Laut einer Sachverständigen der Polizei wäre der unbemerkte Zugriff auf die Seite denkbar und technisch möglich. Doch Staatsanwalt Michael Schneider glaubte ebenso wenig an diese Möglichkeit wie Richter Dr. Desmond Weyl. Die Hakenkreuze und die an sie geknüpfte politische Aussage – es ging wohl gegen die Regierungspolitik und die EU – würden zum übrigen, rechtsgerichteten Erscheinungsbild der mit dem AfD-Logo gekennzeichneten Seite passen: Kritik an der Regierung, Beleidigungen der Bundeskanzlerin, Anfeindungen gegen den Islam.

„Warum sollte ein Hacker einem anderem etwas auf dessen Account platzieren, was man dort sowieso erwartet“, fragte sich der Richter. Um den Besitzer zu ärgern und ihn in Schwierigkeiten zu bringen, würde jemand, der ihm Übles will, ja wohl eher ein fragwürdiges linksgerichtetes Symbol verwenden, überlegte der Vorsitzende. Die Theorie des Seiten-Missbrauchs durch einen anderen sei daher „abwegig“.

Dazu passe auch ein zweiter, älterer Facebook-Account des Angeklagten, dessen politische Aussage und Darstellungen in exakt dieselbe Richtung gehen würden. Der Angeklagte widersprach jedoch: Er wisse nichts von diesem Account, der unter seinem Namen läuft und sein Porträt zeigt, er habe ihn nicht angelegt und nie benutzt.

Angeklagter nicht vorbestraft

Auch dies der üble Streich eines Unbekannten, der den Angeklagten kompromittieren will? Desmond Weyl schenkte dem kein Gehör. „Sie können hier vor Gericht alles erzählen, aber ich muss Ihnen nicht alles glauben.“

Zugunsten des Angeklagten sprach indessen die Tatsache, dass er nicht vorbestraft ist. Es blieb bei den ursprünglich im Strafbefehl geforderten 2400 Euro. Er könne, belehrte der Richter den Bisinger, Widerspruch gegen dieses Urteil einlegen. Doch der Mann schlug das spontan aus. Das werde er nicht tun, er akzeptiere das Urteil, die ganze Sache sei ihm „eine Lehre“ und es tue ihm Leid, dass die Öffentlichkeit auf diese Weise behelligt wurde. Mit rechtsradikaler Gesinnung habe er nichts am Hut, er sei auch kein Holocaust-Leugner.