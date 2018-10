Jungingen Vom Schützengraben in die Junginger Heimat

Jungingen / Horst Bendix

Die Junginger AG Heimat erinnert am Sonntagnachmittag an den von 100 Jahren zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg.

Um die Kluft zwischen Front und Heimat im Ersten Weltkrieg geht es bei der Arbeitsgemeinschaft Heimat Jungingen. Matthias Bumiller hat in den zurückliegenden Monaten nach einem Aufruf an die Bevölkerung etliche Soldatenpost gesichtet. Eine Heidenarbeit war es für den gebürtigen Junginger und Mitglied der AG Heimat, bis er das ganze Material, das ihm Junginger Bürger zugehen ließen, gelesen und die Einzelschicksale von Junginger Männern im Ersten Weltkrieg aufgezeichnet hatte.

Am bevorstehenden Sonntag, 14. Oktober, wird Matthias Bumiller ab 14 Uhr beim Aktionstag im Heimatmuseum in Wort und Bild darüber berichten. Gleichzeitig konnte der Historiker Dr. Casimir Bumiller, ebenfalls ein Junginger, der heute in Bollschweil im Badischen lebt, zu einem Vortrag gewonnen werden mit dem Titel „Fünf Brüder im Krieg“. Es handelt sich um einen Briefwechsel zwischen Schützengraben und Heimatfront im Ersten Weltkrieg. Dieser Vortrag beginnt im Anschluss gegen 15 Uhr.

Fotos, Briefe, Postkarten

Zu sehen sein wird im Dachgeschoss des Schulgebäudes als erstes eine spannende Ausstellung mit Fotos, Briefen, Postkarten, Dokumenten und Gegenständen. Es seien viele Stücke zusammengekommen, berichtet Matthias Bumiller, die an die exakt 205 Junginger erinnern, die zwischen 1914 und 1918 in den Krieg ziehen mussten. Insgesamt 25 von ihnen mussten ihr Leben lassen.

Insgesamt 32 Plakate zeigen die Einzelschicksale vieler „Junginger im Ersten Weltkrieg“, so der Titel der Präsentation. Ludwig Bosch vom Heimatmuseum sowie Klaus Bosch, der Junginger Ahnenforscher schlechthin, halfen Matthias Bumiller beim Identifizieren der Soldaten auf den alten Fotografien. Von Bartholomäus Bumiller, dem Großvater von Matthias Bumiller, hat er auf dem Dachboden seines Wohnhauses in der Eineckstraße sogar noch die Matrosenuniform gefunden, samt Seesack, so ein Zufall.

Hunderttausende junger Männer haben als Soldaten den Ersten Weltkrieg an den Fronten in Frankreich, Russland und Italien erlebt. Aus dem ersten „modernen“ Krieg, der sehr bald in den Stellungskämpfen an der Westfront erstarrte und mit Trommelfeuer und Gasangriffen neue Dimensionen unmenschlicher Kriegsführung eröffnete, schrieben sie beunruhigende Nachrichten an ihre Familien an der Heimatfront. Die hatten gar keine Vorstellung davon, was die Ehemänner und Söhne in den Schützengräben erlebten.

Aus der Familie des Junginger Heimatdichters Casimir Bumiller (1861-1930) waren gleich fünf Söhne im Krieg. Sie schickten einen großen Fundus an Briefen und Feldpostkarten von ihren Einsatzorten an die Familie, insbesondere an ihre Schwester Frieda.

Die heile Welt zerstört

Der Vortrag von Casimir Bumiller wertet diese außergewöhnliche Kriegskorrespondenz der „Fünf Brüder im Krieg“ aus und zeigt zugleich auf, wie diese vier Jahre Krieg, die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts, auch eine heile, dörfliche Welt im Killertal zerstörten.

Matthias Bumiller und das Heimatmuseum laden die Einwohnerschaft von Jungingen und auch Gäste aus nah und fern zu diesem Museumstag ein. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie einem „Viertele“ bestens gesorgt.