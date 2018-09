Hechingen Volkshochschule lädt zum Mitmachen ein

Was für eine Körperbeherrschung! Katerina Grill, Dozentin für orientalischen Tanz, beeindruckte am Tag der offenen Tür der VHS mit einer anmutigen Performance zu exotischen Klängen. © Foto: Diana Maute

Hechingen / Von Diana Maute

Wie wäre es denn mit Yoga für Anfänger? Einem Zumba-Kurs? Oder doch lieber Aquafitness? Alles gut für die Gesundheit. Zeichnen und fotografieren können wäre aber auch nicht schlecht. Gepflegtes Parlieren auf Italienisch schon gar nicht.

Wer das neue Programmheft der Hechinger Volkshochschule studiert, hat die Qual der Wahl. Das Angebot ist breit gefächert. Hier den richtigen Kurs auszuwählen, fällt nicht immer leicht. All denen, die den Tag der offenen Tür im VHS-Gebäude in der Münzgasse besucht haben – übrigens der erste nach 34 Jahren – dürfte die Auswahl erheblich leichter gefallen sein. Erfahrene Volkshochschüler und solche, die es werden wollen, konnten sich über Kurse informieren, mit Dozenten ins Gespräch kommen und die Räume anschauen.

Dort hat sich in letzter Zeit so einiges getan, denn der erste Sanierungsabschnitt im Gebäude konnte vor kurzem abgeschlossen werden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um die Pforten einen Tag lang zu öffnen und zu zeigen, was die Hechinger VHS so alles zu bieten hat.

Empfangen wurden die Besucher am Samstag von exotischen Klängen: Auf der Bühne im Eingangsbereich zeigte Katerina Grill, Dozentin für orientalischen Tanz, eine anmutige Performance voller Rhythmusgefühl und Körperbeherrschung. Ganz im Zeichen der Tanzkunst stand auch die Vorführung von Thiemo Kahn, Dozent für Tango Argentino, der gemeinsam mit seiner Partnerin zeigte, wie es aussieht, wenn sich echte Könner dem Tango-Rhythmus hingeben. Die wichtigste Botschaft dieser Vorführungen: Das kann man lernen! Dass die VHS ein facettenreiches Programm anbietet, das alle Altersgruppen und Bildungsschichten anspricht, unterstrich Bürgermeister Philipp Hahn. Er hieß die Gäste, unter denen auch die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges, Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder und Stadträtin Dr. Regina Heneka weilten, beim Tag der offenen Tür herzlich willkommen.

„Unsere VHS ist ein Zentrum des öffentlichen Lebens in der Stadt“, lobte Hahn die Einrichtung, die allen Bürgern Zugang zu Musik, Kultur, Bildung und Wissen biete. Hier würden Austausch und Begegnung möglich, was zu einem Stück Lebensqualität beitrage.

„Diese Einrichtung gehört Ihnen, wir wollen, dass sie Ihren Bedürfnissen entspricht“, wandte sich Hahn an die anwesenden Bürger. Jeder einzelne sei angesprochen, seine Kurswünsche zu äußern. „Unsere VHS soll eine Mitmach-VHS sein, damit Sie Ihr Recht auf lebenslanges Lernen wahrnehmen können“, so Hahn, der nicht vergaß, sich bei Leiterin Dr. Sarah Willner, den Mitarbeitern und Dozenten für ihre engagierte Arbeit zu bedanken. Sie hätten die Volkshochschule gemeinsam auf den Weg zu einem modernen Dienstleistungszentrum gebracht.

Beim Rundgang durch die Räume bestand für die Gäste die Gelegenheit, bei der Kursberatung das richtige Angebot zu finden. Kurz-Workshops luden zum Mitmachen ein, es gab Tipps für Gesundheit, Beruf und Karriere. Die Farbtypenanalyse sprach vor allem die weiblichen Besucher an, während eine Kunstdozentin ihr Können beim Live-Skizzieren bewies. Die Nabu-Gruppe Hechingen war ebenfalls vertreten und hatte viele Infos zum Thema Naturschutz parat. Besichtigt werden konnte auch die Zunftstube der Althistorischen Narrenzunft Narrhalla, die Zunft sorgte für die Bewirtung.

Für Leiterin Dr. Sarah Willner ging es am Tag der offenen Tür vor allem darum, die VHS in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit zu rücken. „Wir wollten zeigen, dass wir schon viel erreicht haben, dürfen aber auch nicht aus dem Blick verlieren, dass noch viel getan werden muss“, betonte sie.

Der frische Wind, der mit neuem Programm-Layout, der Sanierung und auch mit neuen Kursen entfacht wurde, soll also noch lange kräftig weiterblasen.