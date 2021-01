Die Vitus-Kapelle gehört zu den ältesten Kirchen in Hohenzollern. In unserem zweiten Teil der Reihe blicken wir auf die Historie zurück.

„Sie hat es aufgrund ihrer Baugeschichte nicht verdient, dass sie in der Vergangenheit von der Öffentlichkeit kaum beachtet wurde“, sagte Diplom-Restauratorin Luise Schreiber-Knaus 2015 bei einem Rundgang durch das Bauwerk. In den verschiedensten Befunduntersuchungen war nämlich herausgekommen, dass die Kapelle einen Vorgängerbau hatte, was bisher in den geschichtlichen Quellen nie erwähnt wurde.

Von diesem romanischen Gebäude vor 1323 ist heute noch eine größere zusammenhängende Fläche von rund 30 Quadratmetern mit gut behauenem Großquadermauerwerk mit engen Knirschfugen und einem vorspringenden Sockelgesims im Bereich der Südwand des Schiffes erhalten und deutlich sichtbar.

Schlacht im Stunzachtal

Diese massiv errichtete Kapelle muss zu Beginn des 14. Jahrhunderts weitgehend zerstört worden sein. Eine mögliche Erklärung könnte der Hinweis auf eine Schlacht im Stunzachtal in den Jahren 1313 bis 1322 sein, die der Graf Rudolf von Hohenberg gegen den Grafen von Zollern geführt hat.

Rudolf von Hohenberg ging siegreich aus dieser schweren Schlacht hervor und gelobte an der Stelle seines Sieges, auf den Grundmauern der bisherigen Kapelle eine größere, nun im gotischen Stil, zu erbauen.

Zwei dendrochronologische Untersuchungen 2007 und 2015 ergaben, dass die Balken des Dachwerks über dem Schiff und über dem Chor im Winter des Jahres 1322/23 gefällt wurden. Der Eingang befindet sich bis heute an der westlichen Nordwand. Die Fensteröffnungen waren wohl als gotische Maßwerkfenster ausgeführt. Ein Fenster dieser Bauphase ist bis heute am Durchgang vom Turm in den Chor fragmentisch erhalten.

Kapelle wird erweitert

Um 1350/60 erfolgte eine Erweiterung der Kapelle, vermutlich durch den Grafen Rudolf III. von Hohenberg mit einem ersten niedrigeren Glockenturm sowie mit einer im Erdgeschoss eingebauten Sakristei mit verputztem Tonnengewölbe und einer schmalen Fensteröffnung nach Osten. Im Jahr 1374 erfolgt dann die erste urkundliche Erwähnung einer „Liebfrauenkapelle“. Die wichtigste Ausbauphase hat das Kirchlein in den Jahren 1452 bis 1463 erfahren, vermutlich gestiftet von Erzherzogin Mechthild, Gemahlin von Albrecht VI. von Österreich/Habsburg. Erzherzogin und Gräfin Mechthild ist übrigens die Mutter von Graf Eberhard im Bart, dem Gründer der Universität Tübingen.

Spitzer Turmhelm kommt dazu

Wie die Auswertung der dendrochonologischen Untersuchungen vom Frühjahr 2015 belegen, wurde die hölzerne Tonnendecke im Schiff 1452 eingebaut. Erkennbar ist heute an der oberen westlichen Nordwand die Darstellung einer Kreuzabnahme Christi mit deutlich zu erkennenden Köpfen von Frauen, so dass zumindest für diese Wand von einem Passionszyklus auszugehen ist. Auch die Errichtung des massiven Glockenturms mit Fachwerkaufsatz und dem spitz zulaufenden Turmhelm im Osten der Kapelle stammt aus der Zeit um 1460.

Weitere Veränderungen fanden in der Zeit von 1601 bis 1605 statt. Sie wurden vermutlich durch Katharina von Hohenzollern-Haigerloch, der Witwe des Grafen Christoph von Hohenzollern-Haigerloch, dem Erbauer der Schlosskirche, veranlasst. Dabei wurden die heutigen Fenster in der Nordfassade eingebaut. Durch den Einbau der neuen Fenster wurden allerdings die spätgotischen Wandmalereien zerstört und übertüncht. Der nachträgliche Einbau einer Empore störte wiederum den Bestand der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sichtbaren Wandmalereien.

In den folgenden Jahrhunderten erfolgten lediglich Reparaturen an der Kirche. Im Jahr 1836 wird die Kapelle als „Vitus-Kapelle“ bezeichnet und der Friedhof bei der Kapelle angelegt. Das Kirchlein sollte eigentlich abgerissen werden. Doch die Gruoler Bürger sammelten Spenden. Sie verwendeten zusätzlich zur Ausbesserung Steine vom alten Kloster, das 1832 im Ort abgerissen wurde.

Die heutigen Altäre stammen aus dem 1859 säkularisierten Kloster aus Binsdorf. Eine Innenrenovation im neugotischen Stil fand 1871 bis etwa 1881 statt und wurde durch Bürger von Gruol mit Privatspenden finanziert. Aus dieser Zeit stammen auch die aufwändig figürlich bemalten Glasfenster.

Größere Innen- und Außenrenovationen fanden in der Zeit von 1973 bis 1975 und – bedingt durch eine große Firmenspende und Eigenleistungen der Pfarrgemeinde Gruol – 1991 bis 1992 statt.