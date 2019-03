Themen in diesem Artikel Sportverein

Der Sportverein Rangendingen ist gut aufgestellt. Dennoch blieben einige wichtige Vorstandsämter weiterhin unbesetzt.

Einen neuen Mitgliederrekord vermeldete SVR-Vorsitzender Manfred Haug bei der Hauptversammlung. Mit 1090 Mitgliedern (Vorjahr 1063) zählt der Sport verein zu den größten im Zollernalbkreis. Stark gestiegen ist die die Zahl der Turner. Von 611 schnellte sie hoch auf 634. Die Fußballer sind vier mehr geworden und jetzt 445. Den Mitgliederzuwachs führte der Vorsitzende auf die sehr gute Trainer- und Betreuerarbeit zurück. Und weiter sagte Haug: „Vor allem auf unseren Jugendbereich, egal ob im Turnen oder Fußball, dürfen wir stolz sein.“ Die Fußballjugend sei noch nie so gut aufgestellt gewesen wie momentan, sagte Haug. So gelangte die A-Jugend zu Meisterehren. Sogar mit höherqualifizierten Teams könne man locker mithalten. Löblich fiel auch sein Statement zur 1. Mannschaft aus. Die „Seuchenjahre“ seien vorbei.

Die Leistungen in der Turnriege kommentierte Manfred Haug so: „Der Abteilung wünsche ich, dass der engagierte Weg der letzten Jahre weiter so erfolgreich beschritten wird – mit Angeboten und Kursen für alle Altersklassen.“ Als einen „riesigen Erfolg“ wertete der Vorsitzende die Rekordabnahme des Sportabzeichens, das man 121 Mal übergab. Um die Lücken in den Vorstands- und Abteilungsämtern zu schließen, beabsichtigt der Vorsitzende die Optimierung der Vereinsorganisation: „Ehrenämter sollen Ehrenämter bleiben und dürfen nicht zu bezahlten Hauptämtern werden.“

Peter Gress, Spartenleiter Fußball, berichtete, dass man nur mit viel Glück in der Saison 2017/2018 den Klassenerhalt in der Bezirksliga sichern konnte. Aktuell steht der einstige Landesligist aber sehr gut da. „Die Trainer Birkan Madran und Markus Stauss gehen zuversichtlich in die Rückrunde“, so Gress. Durchhaltevermögen im Abstiegskampf ist bei der Reservemannschaft gefragt. Zusammen mit den SV Stetten/Haigerloch bildet sie eine Spielgemeinschaft und kickt in der Kreisliga B.

Die A-Jugend soll mehr ran

Spielleiter Johann Gunesch setzt verstärkt auf die Einbindung von A-Jugendlichen in die Kader beider Teams. Die 1. Mannschaft sieht er jung und gut aufgestellt, obwohl der Kader von 18 auf 14 Spieler schrumpfte. Zum Leistungsstand der Reservemannschaft meinte Gunesch: „Dieses Jahr bin ich nicht zufrieden. Wir müssen mehr Gas geben.“

Fußball-Jugendleiter Ivica Braun-Budrovac ist mit den Ergebnissen des Nachwuchses mehr als zufrieden. „Die Jugendarbeit ist hervorragend. Es hat sich viel bewegt“, sagte Braun-Budrovac, der die Zusammenarbeitmit dem SV Grosselfingen lobte. Die Kooperation habe sich als richtig erweisen. Von den Bambini bis zur A-Jugend ist der SVR durchgängig besetzt. Der A-Jugend gelang der Aufstieg in die Bezirksstaffel, in der auch die B-Mannschaft vertreten ist. Die F-Jugend gewann alle Turniere souverän. Für die 24 aktiven AH-ler wünschte sich deren Leiter Anton Schilling mehrere Turniere. Die 33 anderen ehemaligen Aktiven walken gerne.

Simone Dettinger, Leiterin der Turnabteilung, berichtete von 17 Gruppen, um die sich 34 Übungsleitern kümmern. Herausragendstes Ereignis war die DKMS-Typisierungsaktion für Angi Wehrmann.

Durchweg positiv fielen sämtliche Finanzberichte aus. Siegfried Schmid, der das Hauptkassierer-Amt zur Verfügung gestellt hatte, war ehrenamtlich nochmal eingesprungen. Der SVR verfügt über Rücklagen, die ausreichen, um das Dach des Sportheims, die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED und einen Aufsitzrasenmäher zu finanzieren.