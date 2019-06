Mit großem Erfolg veranstaltete der Verein Medical Valley Hechingen eine Praktikumsbörse für Medizintechnikstudenten.

Die Praktikumsbörse des Vereins Medical Valley Hechingen ging in Form einer Rundtour bei vier ortsansässigen Medizintechnikunternehmen sowie einem ihrer Zulieferer über die Bühne. Die 23 Studierenden aus Tübingen und Stuttgart wurden von Dr. Petra Ohneseit, der Referentin für Medizintechnik und Studiengangkoordinatorin der Medizinischen Fakultät Tübingen, begleitet. Auch Professor i. R. Konrad Kohler, der viele Jahre dem Zentrum für Regenerationsbiologie und Regenerative Medizin angehörte (und ihr Vorgänger war), war wieder mit dabei.

Die erste Station war die Firma Joma-Polytec in Bodelshausen. Hier wurden die Studierenden von Dr. Heiko Zimmermann, dem Geschäftsführer des Medical Valley, und von Geschäftsführer Alexander Maute von Joma-Polytec empfangen. Das Familienunternehmen ist Zulieferer von Spritzgussteilen aller Art – auch aus der hauseigenen Reinraumfertigung – für medizintechnische Firmen im Medical Valley Hechingen.

Mit dem Bus ging es weiter zur Firma Baxter. In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens bekamen die Studenten ausführliche Informationen darüber, wie zum Beispiel ein Praktikum oder die Anfertigung einer Bachelorarbeit bei diesem Unternehmen aussehen kann.

Aus den Reihen der Dienstleister im Medical Valley stellte sich danach das Startup-Unternehmen meaPuna vor. Das junge Unternehmen entwickelt im Nasswasen unter anderem Software für Datenbrillen, die zukünftig im Operationssaal zum Einsatz kommen sollen. Auch in dieser Firma ist es möglich, ein Praktikum zu absolvieren oder eine Bachelor­arbeit zu schreiben. Als Vermittler zwischen Arzt und Softwareentwickler kann man so spannende Einblicke in die Medizintechnik erhalten.

Die Firma Jotec, die mittlerweile der amerikanischen Cryolife-Gruppe angehört, zeigte mit einer Führung durch ihre Produktion die eindrucksvolle Herstellung von Stents durch reine Handarbeit. Anschließend wurden die Studenten sehr anschaulich über die Vergabe von Praktikumsplätzen und Bachelorarbeiten bei Jotec informiert.

Zum Schluss wurde es noch mal spannend und besonders interessant. Die Firma NVT in den Lotzenäckern stellte in einer Präsentation und bei einem Rundgang durch die Forschung ihre neueste Entwicklung von künstlichen Herzklappen vor. Diese werden dem Patienten durch eine minimalinvasive Operation eingesetzt. Die Studentinnen und Studenten hatten viele Fragen zu Bachelorarbeiten und die Vergabe von Praktika bei NVT.

Vor ihrer Rückfahrt nach Tübingen äußerten sich alle Teilnehmer sehr begeistert über den Tag. Die beteiligten Firmen haben vielfältige Einblicke in die Entwicklung und Produktion der verschiedenen Medizinprodukte vermittelt, interessante Angebote für Praktika und Abschlussarbeiten sowie auch potenzielle spätere berufliche Möglichkeiten aufgezeigt.