Hechingen Vielfalt verbindet – Interkulturelle Woche

Deutschland, sagt Caritas-Geschäftsführer Elmar Schubert, habe sich verändert – „und das ist kein Nachteil: Wir sind ein internationales Land. Wir sind Export-Weltmeister, und wir haben in unseren Betrieben Mitarbeiter aus der ganzen Welt.“

Und Hechingen? „Hechingen“, so Schubert, „ist eine weltoffene Stadt. Wir sind der Zukunft zugewandt.“ Und weil man das zeigen und die Akteure des internationalen Miteinanders einmal in den Vordergrund stellen will, veranstaltet die Zollernstadt demnächst ihre erste Interkulturelle Woche. Das programmatische Motto: „Vielfalt verbindet!“

Veranstalter dieser verbindenden Aktionswoche, die vom 28. September bis zum 5. Oktober dauert, sind die Caritas und die Stadt Hechingen, federführend deren Integrationsbeauftragte Hanna Johner und mit ganz viel Unterstützung durch die neue Erste Beigeordnete Dorothee Müllges und durch Jürgen Rohleder. Der Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste war es, der beim Pressegespräch darauf hinwies, in welchem Sinne seit 1975 bundesweit Interkulturelle Wochen stattfinden: „Begegnung führt zum Abbau von Ängsten, zum Zusammensein im Respekt und in gegenseitiger Wertschätzung.“ Insofern sei die Interkulturelle Woche auch ein Beitrag zur aktuellen gesellschaftspolitischen Debatte.

Weil in Hechingen das ganze Jahr über sehr viel für das interkulturelle Miteinander getan wird, fiel es den Machern nicht schwer, zwölf Organisationen (siehe Kasten) und darüber hinaus etliche Künstler – ob aus Syren, Südafrika oder Tansania – zu finden, die aktiv mittun. Darüber freut sich Hanna Johner besonders, und deshalb kann die städtische Integrationsbeauftragte ohne jede Übertreibung „ein buntes Programm für alte Altersgruppen und Geschmäcker“ ankündigen. Dazu gehören die große Eröffnungsfeier am Freitag, 28. September, ab 17 Uhr im Bildungshaus St. Luzen mit Tango, Kino, arabischer Mode, westafrikanischem Tanz und üppigem internationalem Büffet, „Singen ohne Grenzen“ am selben Abend, ein interkulturelles Kochduell am 1. Oktober, eine internationale Spielestraße an der Grundschule und ein Theaterspaziergang an der Alice-Salomon-Schule am 2. Oktober sowie der Tag der offenen Moschee am 3. Oktober. Ein interkultureller Biker-Treff am Pumptrack am 4. Oktober, eine Vernissage, eine Buchvorstellung, eine Filmvorführung, eine interkulturelle GPS-Tour und ein interreligiöses Friedensgebet gehören ebenfalls dazu.

Info Den Flyer mit dem kompletten Programm gibt es unter www.hechingen.de zum Herunterladen.