Geburtstag Viel zu tun als Vizeschultes

Stetten / Franz Buckenmaier

Die Hechinger Kommunalpolitik und ebenso das Vereinsleben der Zollernstadt können auf Manfred König bauen. Er ist seit vielen Jahren umfangreich engagiert, und er macht rein gar nicht den Eindruck, als wolle er das mit dem Eintritt ins neue Lebensjahrzehnt reduzieren. Heute feiert der Studiendirektor i.R. Manfred König in Stetten seinen 70.Geburtstag. Er ist ein gewordener Hohenzoller: Manfred König wurde in Obersuhl in Nordhessen geboren. Dort besuchte er die Volksschule und das Realgymnasium bis zur Mittleren Reife, wechselte dann zum Vollgymnasium Heringen, wo er 1966 das Abitur machte.

In der Zeit von 1967 bis 1971 studierte er an der Technischen Universität Darmstadt Maschinenbau mit dem Ziel Berufsschullehrer. Seine Referendarzeit 1971 bis 1973 verbrachte er an der Gewerblichen Schule in Reutlingen und schloss diese mit dem 2. Staatsexamen ab. 1973 folgte die Ernennung zum Studienassessor, 1974 zum Studienrat und 1975 zum Oberstudienrat. Im August 1975 kam Manfred König an die Gewerbliche und Kaufmännische Schule Hechingen, wo er 1980 zum Studiendirektor und Abteilungsleiter Gewerblicher Bereich aufstieg. Etwa 15 Jahre lang bekleidete der Pädagoge das Amt des Bezirksgruppenvorsitzenden im Berufsschullehrerverband. Im Rahmen der Kreisberufsschulreform kam Manfred König 2002 an die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen, wo er Abteilungsleiter der Fachbereiche Kraftfahrzeugtechnik, Karosseriebau, Textiltechnik und Körperpflege wurde. Im Jahre 2012 trat er nach über 40 Dienstjahren in den Ruhestand.

Seit 1973 war der Jubilar Prüfer bei Facharbeiterprüfungen im Metallbereich an der IHK Reutlingen und wurde mit der Ehrenmedaille der IHK Reutlingen ausgezeichnet. Seit 1983 war er Prüfer für Meisterprüfungen an den Handwerkskammern Reutlingen, Konstanz und Karlsruhe und erhielt 2001 die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Reutlingen. Die Verleihung der Alfred-Geisel-Medaille der Handwerkskammer Reutlingen steht bereits fest.

Manfred König ist Vater eines Sohnes und einer Tochter. Drei Enkel gehören ebenfalls zur Familie. Im Jahr 1977 war der heutige Jubilar mit seiner Familie, seinen Eltern und seinem Großvater nach Stetten gekommen, wo ein Eigenheim errichtet wurde. Als langjähriges Mitglied der örtlichen Vereine ist Manfred König im Laufe der Jahre vielfach ehrenamtlich tätig geworden. Als Mitglied der Narrhalla Hechingen ist er seit 1978 Musiker bei der Original Hechinger Lumpenmusikingen. In Stetten war er langjähriger Kassierer im Förderverein Klosterkirche. Bei der Veranstaltung „Stetten singt“ ist Manfred König musikalischer Begleiter mit Klavier und Akkordeon.

Als Nachrücker für den ausscheidenden CDU-Gemeinderat Heinz-Peter Schetter kam er 1998 in den Gemeinderat Hechingen. Seit damals gehört dem Gremium als Mitglied der CDU-Fraktion an. Seit 2014 ist Manfred König zudem im Kreistag des Zollernalbkreises und ebenfalls noch Mitglied des Ortschaftsrates Stetten. Seit 2015 hat er außerdem das Amt des 1. Bürgermeisterstellvertreters (ehrenamtlich) übernommen, was ihm in der bürgermeisterlosen Zeit in der Gesamtstadt einen erheblich größeren Arbeitsaufwand bescherte.

Im Jahr 2013 übernahm Manfred König in Stetten das Amt des Vorsitzenden im Förderverein für das Heimatmuseum und die Kulturdenkmale in Stetten. Der TSV Stetten hat Manfred König für langjährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.