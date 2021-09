Die Post verzichtet darauf, ihr Verteilzentrum in die Gauselfinger Nonnenstraße 9 zurückzuverlegen. Das teilte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Silvia Entress mit. Das Gebäude, das die Post zuvor als Mieterin nutzte, so die Ortsvorsteherin gegenüber unserer Zeitung, stehe nun zum Ver...