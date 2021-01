Eine Amtseinsetzung fand am 20. Januar nicht nur in Washington statt: Burladingens Bürgermeister Davide Licht (links) wurde am Mittwochabend in der Stadthalle in sein neues Amt verpflichtet. Der stellvertretende Bürgermeister Josef Pfister nahm die Vereidigung vor. Es war ein Abend der großen Reden und vielen Geschenke, von Seiten der Fraktionsvorsitzenden ebenso wie des Landrats.

Gemeinderat: Ein großartiges Signal

Ein Geschenk wollte Licht seiner Wahlheimat gleich einmal selbst machen: Er begnügte sich mit der niedrigeren Besoldungsstufe B 2 (3 wäre auch gegangen). Die Gemeinderäte werteten das als ein großartiges Signal. Publikumsandrang war bei der Sitzung nicht gewünscht. Doch die Feier gab es als Livestream.

