Die Stadt macht jetzt den Platz neu, aber die privaten Bauprojekte am Obertorplatz verzögern sich massiv.

Der Ausblick in Richtung Albrand ist grandios, es ist absolut zentrumsnah, und wenn der Obertorplatz frisch hergerichtet ist, wohnt man am hoffentlich schönsten Eck der Stadt. Eigentlich hätte dieses Szenario für knuffige Neubau-Appartements gelten sollen. Jetzt aber bewirbt die EJL-Gruppe Mietwohnungen im HZ-Gebäude – das nach den ursprünglichen Plänen schon seit geraumer Zeit hätte abgebrochen sein müssen. Die Neubauten an der Ostseite des Platzes verzögern sich aber, und zwar nicht nur ein bisschen.

Von der HZ-Belegschaft abgesehen, waren bis vor einiger Zeit noch zwei Wohnungen vermietet im Haus Obertorplatz 19, wo die Hohenzollerische Zeitung seit mittlerweile 70 Jahren daheim ist. Den Bewohnern wurde gekündigt. Dies geschah mit einer kaum anfechtbaren Begründung: Das erheblich in die Jahre gekommene Anwesen, das weit ins Gebiet First hineinreicht, soll einem Neubau weichen. Die Pläne des im Nasswasen ansässigen Unternehmens EJL waren bei ihrem Bekanntwerden auf ein einhelliges Hurra gestoßen. Denn nicht allein das Zeitungsgebäude soll den zukunftsträchtigen Bauvorhaben weichen, auch die Nachbarhäuser bis zum Restaurant Klaiber; also das frühere Haus Buri, die einstige Zoller-Parfümerie und das Bank-Gebäude.

Damit nicht genug: Das Aus für die Tiefgarage unterm Obertorplatz wurde unter anderem mit der Begründung gefasst, dass sich die Stadt bei den von EJL geplanten unterirdischen Stellplätzen einkaufen oder -mieten könne. Das käme nach einhelliger Meinung garantiert günstiger als die 60 000 Euro pro Stellplatz in der städtischen Tiefgarage.

Die Aufbruchstimmung allerdings ist schon seit geraumer Zeit am Kippen. Spätestens, seit man sich im Rathaus ein Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Bereich First und die rückwärtige Westseite des Obertorplatzes hat schmieden lassen, ist Sand im Getriebe. Stadtverwaltung und Gemeinderat sind die geplanten EJL-Bauten viel zu massiv, sie passen nicht in die Umgebung. Die Firma hat deshalb nachgebessert. Zum Obertorplatz hin soll jetzt nur noch das Hotelgebäude errichtet werden. Das direkt daneben geplante Wohn- und Geschäftshaus ist für den rückwärtigen Bereich vorgesehen. Aber auch das scheint im Rathaus nicht für größere Glücksgefühle zu sorgen.

EJL-Geschäftsführer Andreas Ermantraut schaut der Antwort auf seine jüngste Bauvoranfrage mit Stirnrunzeln entgegen: „Das wird wohl auch nichts werden.“ Die Form, die sich die Stadtplaner wünschen, und das Volumen, das EJL für die Wirtschaftlichkeit bracht, sind also weiterhin nicht deckungsgleich. Wie lange das noch so weitergeht, ist schwer zu sagen.

Es deutet einiges darauf hin, dass die Obertorplatz-Gebäude noch ein erhebliches Weilchen ihr bisheriges Gesicht behalten werden. Deshalb sieht sich das Unternehmen nun gezwungen zu handeln – und das heißt neu vermieten. Bei EJL geht die Zeitrechnung so: Die Mietverträge für die Nummer 19 und auch die anderen Gebäude gelten so lange, bis der Abrissbagger kommt. Dann stehen die Leute aber nicht ohne Dach überm Kopf da: Sie können umziehen in die Neubauten des Fürstin-Eugenie-Domizils in der Gammertinger Straße. Mit dessen zweitem Bauabschnitt wiederum soll am Jahresende begonnen werden, und als Bauzeit sind eineinhalb Jahre veranschlagt. Das heißt, dass das HZ-Gebäude und seine Nachbarbauten mindestens noch bis Mitte 2021 stehenbleiben werden.

Die grassierende Wohnungsnot hat längst auch Kleinstädte wie Hechingen erreicht. Anders gesagt: EJL hat nach eigenen Angaben schon etliche Interessenten für die sechs Wohnungen im Gebäude Nummer 19.

Wer nun denkt, dass dies ein kleiner Schachzug sein könnte, mit dem EJL der Stadt Hechingen Druck machen wollte, dem sei mitgeteilt, dass es Andreas Ermantraut sehr ernst meint: Die Mietannoncen stehen schon seit einiger Zeit im Internet, und die Appartements werden noch saniert, wo es nötig sein sollte. Parallel dazu ist der EJL-Immobilien-Shop im früheren Gebäude Zink weiterhin im Werden. Dieses Projekt in einem eigentlich ebenfalls zum schnellen Abbruch vorgesehenen Haus hatte schon vor etlichen Wochen erahnen lassen, dass die Uhren langsamer gehen.

„Nicht ganz so glücklich“ ist man bei EJL überdies mit der neuen Platzgestaltung, welche die Durchgangsstraße auf die Ostseite verlegt. Das Wohnbau-Unternehmen hat seine Pläne ausgerichtet an dem seit Jahren geplanten Kreisverkehr vor der Zollerschule. Der ist bekanntlich perdu. Immerhin ist im Plan nun eine Zufahrt zur EJL-Tiefgarage eingezeichnet.

Stadt fragt an wegen Tiefgaragen-Stellplätzen Kooperation Wenn der neue Obertorplatz fertig ist, gibt es nur noch ganz wenige Parkplätze. Die Stadt will im Juni eine Ersatzlösung dafür präsentieren. Während der Bauzeit soll der First herhalten, für den aber ebenfalls eine Wohnbebauung vorgesehen ist. Der Zukunftsparkplan B der Stadt scheint groß auszufallen. Denn EJL liegt eine Anfrage vor für nur 25 bis 50 Tiefgaragenplätze, welche die Stadt für die Öffentlichkeit kaufen oder mieten würde in den Neubauten der Firma am Obertorplatz. Es wurden bislang jedoch bis zu 100 Plätze gehandelt. EJL soll die Anfrage noch in dieser Woche beantworten. kle