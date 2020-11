Eines der Themen, das am Donnerstag bei der Ortschaftsratssitzung im Bürgerhaus in Haigerloch angesprochen wurde, war die chaotische Parksituation in der Oberstadtstraße. So sprach ein Bürger einen rücksichtslosen Lastwagenfahrer an, der ihm unlängst im Städtle aufgefallen sei, und ein Sprinte...