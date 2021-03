Die Menschen im Zollernalbkreis genießen es, nach dem langen Lockdown wieder einkaufen gehen zu können. Aber das Glück könnte bald schon wieder ein Ende haben, denn schon den zweiten Tag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis über der 50er-Marke – am Mittwoch waren es 50,7 und am gestrigen Donnerstag 56,5.

HGV Haigerloch hat schon die Reißleine gezogen

Auf was müssen sich die Händler und Geschäfte einstellen? Auf die Notbremse, wie sie viele Landkreise bereits ziehen mussten?

In Haigerloch hat der HGV bereits die Reißleine gezogen und den Verkaufsoffenen Sonntag am 21. März abgesagt.

Stadt Haigerloch hat „bis zuletzt versucht“

In einer Mitteilung des Stadt Haigerloch vom Freitag heißt es: „Die Stadt Haigerloch hat bis zuletzt versucht, die Sonntagsöffnung als wichtige Einnahmequelle für den Haigerlocher Einzelhandel zu ermöglichen.

Wir wurden jedoch heute nochmals ausdrücklich vom Landratsamt Zollernalbkreis darauf hingewiesen, dass nach deren Rechtsauffassung der verkaufsoffene Sonntag nicht stattfinden dürfe. Deshalb müssen wir den verkaufsoffenen Sonntag leider absagen.

Ob eine Verlegung dieses Termins möglich ist und somit in diesem Jahr trotzdem an drei Sonntagen geöffnet werden darf, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.“

Landrat will heute den weiteren Kurs festlegen

Die Entscheidung ist offenbar bereits am Donnerstagabend in Rücksprache mit Landrat Günther-Martin Pauli gefallen. Der Landrat werde, sobald der Inzidenzwert am heutigen Freitag feststeht, das weitere Vorgehen festlegen und bekanntgeben, teilte Marisa Hahn, Sprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage mit.

„Besondere Verkaufsaktionen verursachen Sogwirkung“

In einer aktuellen Mitteilung des Landratsamtes vom Freitag heuißt es: „Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Verordnung ist die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen derzeit nicht möglich. Paragraf 1c Absatz 6 der Corona-Verordnung regelt, dass Einzelhandelsbetrieben und Märkten die Durchführung besonderer Verkaufsaktionen, die einen verstärkten Zustrom von Menschenmengen erwarten lassen, untersagt ist. Verkaufsoffene Sonntage fallen unter diese besonderen Verkaufsaktionen, da mit einem verstärkten Zustrom von Menschen an einen Ort zu rechnen ist. Mit dieser entstehenden Sogwirkung ist eine Vielzahl physischer Kontakte verbunden, welche es gerade angesichts steigender Infektionszahlen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren gilt.“

Laut Corona-Verordnung werden die Lockerungen, wie sie im Zollernalbkreis seit dem 10. März bestehen, zurückgenommen, sobald die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 liegt.

Auch interessant: