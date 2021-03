Menschenmasse drängen sich in den Bisinger Straßen. Die Geschäfte haben geöffnet, locken mit Attraktionen und Angeboten. Was waren das noch für Zeiten. Und jetzt: Sind wir dieser Tage schon froh, wenn es erste größere Lockerungen in der Pandemie gibt, dass überhaupt wieder geshoppt werden ka...