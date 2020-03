Er habe niemanden verletzen wollen, es tue ihm leid, „das alles war nicht meine Absicht“, nahm der Angeklagte Stellung zu den Vorwürfen der Sachbeschädigung, der Körperverletzung und des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Straftaten, für die er sich seit Montag vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen verantworten muss. Oder auch nicht, denn: Der 33-Jährige ist psychisch krank. Er leidet an Schizophrenie. Schon seit dem vergangenen Oktober ist der bereits verrentete gelernte Zahntechniker in einem psychiatrischen Krankenhaus in Bad Schussenried untergebracht.

Tatort: Hechinger Altstadt

Straffällig geworden war er im vergangenen Frühsommer und Sommer im Herzen der Hechinger Altstadt. Dort lebte er in einem Mehrfamilienhaus. Ende Mai 2919 hatte er in seiner Wohnstraße auf ein geparktes Auto eingeschlagen – nach eigenem Bekunden in betrunkenem Zustand. Wenige Tage darauf landete eine Glasflasche durch eines seiner Fenster auf einem Fahrzeug.

Im Juli dann folgte eine äußerst ungewöhnliche Anzeige, nachdem Hausmitbewohner Schwefeldämpfe, die aus der Wohnung des Angeklagten kamen, eingeatmet hatten. Nicht minder ungewöhnlich: Im September kippte der 33-Jährige Korrosionsschutzöl und Frostschutzmittel auf die Straße vor seinem Haus. Schlimmeres ist nicht passiert, aber, so Richter Schwarz, es hätte Schlimmeres passieren können, und: „Sie haben das alles billigend in Kauf genommen.“

Liebeskummer der Auslöser

Der Angeklagte stritt das nicht ab. Mit Blick auf die zuletzt genannte Straftat ergänzte er, sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden zu haben, jedoch: „Ich weiß nicht mehr, warum ich so wütend war.“ Oder vielleicht doch: Liebeskummer habe ihn geplagt, einige Monate lang. Inzwischen gehe es ihm besser, sei er gefestigter, habe er mit der unerwiderten Liebe abschließen können, und wisse er auch, dass er seine Medikamente nehmen müsse.

Korrosionsöl selbst geschluckt

Weshalb aber hatte der 33-Jährige Schwefel und andere Chemikalien in großer Menge bei sich zu Hause „gebunkert“ – und wozu? Und wo hatte er das Zeug überhaupt her? Bei Amazon habe er’s bestellt, das sei gar kein Problem. Und in so großer Menge gekauft habe er es, um sich einen Vorrat anzulegen. Doch wozu? Er habe ein Heilmittel entwickeln wollen – für sich beziehungsweise gegen seine Kurzatmigkeit. Dazu habe er sich im Netz umfassend eingelesen… und ein Selbstversuch (mit einem Schluck der Mixtur aus Frostschutz und Korrosionsöl) habe bei ihm auch tatsächlich eine positive Wirkung gehabt. Die Dämpfe, die er mit dem Erhitzen von Schwefel zu experimentellen Zwecken auf der Herdplatte freisetzte – und die die Atemwege seiner Hausmitbewohner angegriffen hatten –, hätten weder ihn noch seinen Mitbewohner in irgendeiner Form beeinträchtigt, erklärte der junge Mann auf Nachfrage. Trotzdem würde er es nicht wieder machen – und auch kein Korrosionsöl mehr schlucken. Er wisse inzwischen, wie gefährlich das ist.

Weiter ins Detail ging es in der Verhandlung am Montagmorgen nicht. Auch deshalb nicht, weil es durch eine Änderung der Ladung zu zeitlichen Engpässen gekommen war. Die Änderung, beruhend auf einer neuen Besetzung der Kammer, wiederum war notwendig geworden, nachdem sich zwei Kammermitglieder in häusliche (Corona-) Quarantäne begeben mussten.

Info Fortgesetzt wird die Verhandlung am Landgericht am Montag, 20. April, um 8.30 Uhr.

