Eine ganze Menge Grußworte und Ehrungen gab es beim Festakt des Fußballclubs Wessingen anlässlich des Jubiläums.

Ein in der Kirche zelebrierter Gedenkgottesdienst durch Pater Mateusz Jaszczyk war dem Festakt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Fußballclubs Wessingen (FCW) am Donnerstag vorausgegangen. Am Samstagabend gab es dann zahlreiche Ansprachen, Grußworte und eine ganze Reihe von Ehrungen langjähriger FCW-Mitglieder in der Wessinger Festhalle.

Im Namen des Vorstands hieß Wilfried Mayer alle Fest- und Ehrengäste willkommen, so auch Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger, Ortsvorsteher Joachim Breimesser, den Vorsitzenden des Fußballbezirks Zollern Wolfgang Haug, den Staffelleiter der Kreisliga B3 Zeljko Milojevic, und Schiedsrichterobmann Antonio De Rossi.

In seinem Rückblick ging Mayer auf die wechselvolle Vereinsgeschichte von 1959 bis heute ein. Er erinnerte an viele idealistische Männer und Frauen, die sich in den sechs Jahrzehnten wohlwollend eingebracht haben. „Wir alle miteinander können stolz sein auf das Geleistete. Und für unsere heutige Generation ist dies alles verbunden mit der Verpflichtung, unseren Verein in den kommenden Jahren mit demselben Idealismus weiterzuführen“, sagte Mayer. Das Aushängeschild sei nach wie vor die 1. Mannschaft, die sich den Aufstieg als Ziel setzte.

Funktionäre mit Leib und Seele

Ausgesprochene Glückwünsche galten Jonas Toranzo für 15 Jahre Schiedsrichterleistung – aktuell hat er den Aufstieg in die Landesliga geschafft –, sowie Evren Acikköy und Jannik Kanz zur erfolgreich absolvierten Schiedsrichterprüfung. Ebenso galten Mayers Glückwünsche der Abteilung Damengymnastik zum 45-jährigen sowie der Rentner- und Mähgruppe zu deren 20-jährigem Bestehen. Ermöglicht wurden die Meilensteine der Vergangenheit dies durch all die vielen Funktionäre, die sich stets und ständig für den FC mit Leib und Seele einsetzen, unterstrich Mayer.

Anschließend gratulierte Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger dem Vorstand und den Mitgliedern zum Jubiläum von 60 Jahren Fußballsport. Die Liebe zum Volkssport Nummer 1 – König Fußball –, der immer noch Millionen Menschen begeistert und in seinen Bann zieht, sei die Jahre über geblieben. Parallel zu den sportlichen Aktivitäten sei der FCW auch im kulturellen Bereich, im Dorfleben Wessingen, ein wichtiger Bestandteil und trage zur Lebensqualität bei. „Sie haben viel für Ihre – unsere – Gemeinde Bisingen und insbesondere den Flecken Wessingen geleistet“, so Waizenegger. „Sie bieten unseren Sportlern eine Heimat und den Zuschauern unterhaltsamen Fußball“, sagt er. Waizenegger hob unter anderem die vorbildliche Jugendarbeit hervor. Zum Schluss übergab der Bürgermeister einen finanziellen Obolus.

Ortsvorsteher Joachim Breimesser überreichte ebenfalls ein Präsent. Reichlich beschenkt wurden die Mitglieder aus Damengymnastik und Rentergruppe für ihr jahrelanges Engagement. Die Damen erhielten einen eigens gebackenen Kuchen anlässlich des Jubiläums. Danach nahmen die Vorstandsvorsitzenden Hubert Pflumm und Wilfried Mayer eine Vielzahl an Mitgliederehrungen vor.

Der Bezirksvorsitzende Wolfgang Haug übermittelte auch die Glückwünsche des Württembergischen Fußballverbandes und des Fußballbezirks Zollern. Alles funktioniere in Wessingen tadellos und die Kameradschaft sei vortrefflich. Er erinnerte an die Spielrunde 1986/87, wobei der FC Wessingen nach spektakulärem Punktegleichstand mit Bisingen und Grosselfingen erstmals in die Bezirksliga aufstieg. Eine wissenschaftliche Prognose zeige, so Haug, dass ehrenamtlich tätige Menschen eine höhere Lebenserwartung haben. Neben der Gratulation gab es einen Fußball als Geschenk.

Haug nahm außerdem die Verbandsehrungen des Württembergischen Fußballverbandes für großartige Verdienste im Fußballsport vor. So bekamen beispielsweise Marcel Schäfer die Jugendleiterverbandsehrennadel in Bronze und Hubert Pflumm sogar die Verbandsehrennadel in Gold. „Sie alle haben sich im Verein identifiziert und treu zur Stange gehalten“, betonte Haug.

Ein Wermutstropfen blieb: Die vom FCW angeforderte Ehrung für Willi Heckhoff wurde nicht genehmigt. „Es war wohl noch nicht der richtige Zeitpunkt“, hieß es. In 30 Jahren hat Will Heckhoff mehr als 400 Kinder und Jugendliche betreut. Lang anhaltenden Beifall bezeugten die hohe Wertschätzung. Das war Heckhoff auch viel lieber, als einen Orden zu erhalten, so seine Worte.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde das Buffet eröffnet und bei Musik durch Rainer Schneider noch lange an den Festtischen und der Bar gefeiert. Sowohl die Bilderausstellung als auch projizierte Aufnahmen gaben Aufschluss an die einstigen Fußballzeiten.