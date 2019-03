Der Verein für Handel, Gewerbe und Stadtwerbung stellt sich neu auf. Wie berichtet, übernimmt Rainer Weith den Vorsitz.

Die Abkehr vom Veranstaltungsverein ist endgültig. Das Hechinger Stadtmarketing wird sich zukünftig ganz verstärkt um die Interessen seiner Mitglieder kümmern. Dies hat das designierte Führungsduo Rainer Weith (neuer Vorsitzender) und Martin Keidel (bislang Vorsitzender, nun Stellvertreter) am Freitag in einem Pressegespräch bestätigt. Die HZ hatte die Trendwende und die Personalien bereits vor einer Woche verkündet.

Sicher ist, dass es mit dem Verein kein Stadtfest „Hechingen aktiv“ mehr geben wird. Zum zweiten Mal lädt man dafür am Samstag, 18. Mai, zum „Märchenhaften Einkaufen“ bis in den Abend hinein ein. Den letzten Jahr pausierenden und durch eine private Gaststätten-Connection prima ersetzten Aktionsabend „Hechingen im Lichterglanz“ schultert der Stadtmarketingverein aber auf jeden Fall wieder. Beides steht ganz im Sinne der Mitgliederpflege: Bei Veranstaltungen dieser Art klingeln die Kassen nämlich besser als bei einem Stadtfestsonntag, wie er bis vor zwei Jahren üblich gewesen ist.

Stadt soll die Sternle machen

Verabschieden wird sich das Stadtmarketing allerdings komplett vom Sternlesmarkt, dem Hechinger Weihnachtsmarkt. Denn da sind allem Anschein nach gar keine Geschäfte zu machen. Die schöne und gut frequentierte Tradition soll aber nicht unter den Tisch fallen: Die Stadt darf übernehmen. Damit kehrt das Rathaus zurück zu seinen Wurzeln: Der Weihnachtsmarkt war zunächst lange Zeit Sache der Verwaltung gewesen. Ein Solo macht das Rathaus wie berichtet zukünftig ebenfalls beim „Tischlein deck dich“-Freitagabendmarkt.

Weg vom Veranstaltungsmacher und hin zum Interessensvertreter der Mitglieder. Dieses neue Leitmotiv hat das zukünftige Führungsduo Rainer Weith und Martin Keidel jetzt ausgegeben. „Wir wollen mehr für unsere Mitglieder da sein, sie beraten und unterstützen“, betonte Rainer Weith. Gedacht ist an Schulungen und Impulsvorträge durch Experten. Auf diese Weise sollen den kleinen Händlern vor Ort die großen Trends und Entwicklungen auf bequeme Weise aufgezeigt werden. Ein weiteres Ergebnis der Klausurtagung, bei der die Stadtmarketingspitze die Köpfe hat kreisen lassen: Netzwerke sollen gebildet werden, um branchenverwandte Unternehmen enger zusammenzubringen. Auffallend oft wurde im Pressegespräch das Wort „Mitglieder“ bemüht. Kein Wunder, schließlich sah sich der Verein oft mit Frage konfrontiert, zu was eigentlich man Mitgliedsbeiträge zahlen muss. Annähernd 160 Namen stehen derzeit auf der Liste.

Beim „Märchenhaften Einkaufen“ am Samstag, 18. Mai, gehen die Mitglieder ebenfalls vor. Martin Keidel: „Es wird keine Bespaßung auf der Straße geben.“ Allerdings sollen sich die Kunden auf ein schönes Einkaufserlebnis freuen können – dafür wird gesorgt sein. Geboten ist außerdem etwas für Kinder, Bewirtung ist obligatorisch. Dass der Pulikumsandrang mit dem „Hechingen aktiv“-Sonntag nicht zu vergleichen ist, räumt Keidel ein. Jedoch: „Es waren insgesamt deutlich weniger Leute in der Stadt, aber es ging was!“

Gemeint sind die Geschäfte. Die gehen am schlechtesten beim Sternlesmarkt. Das ist sogar der schlechteste Samstag im ganzen Jahr. Rainer Weith versichert, dass der Sternlesmarkt nicht gestrichen wird. Man verhandelt bereits mit der Stadt. Ohne die geht es auch bei anderen Themen nicht. Zuvorderst beim jährlichen Budget von 26 000 Euro. Das ist laut Gemeinderatsbeschluss eingefroren, bis der Stadtmarketingverein wieder ein Konzept vorgelegt hat, das dem Gremium passt. Das Duo Weith und Keidel geht davon aus, dass man sich wieder handelseinig wird. Das wird vonnöten sein. Denn der Verein will sich zukünftig politisch mehr einmischen. „Proaktive Mitwirkung an der Entwicklung eines Stadtleitbildes“, nennt Rainer Weith das. Dazu zählt, längst erarbeitete Konzepte in die Tat umzusetzen und Uralt-Vorhaben wie die Burgtouristen in die Stadt zu locken auch erfolgsorientiert anzupacken. Bevor es vergessen wird: Die Souveränität des Gemeinderates wird selbstredend nicht in Frage gestellt dadurch.

„Das kriegen wir hin“, sind Martin Keidel und Rainer Weith ganz fest überzeugt. Die beiden machen in der Tat einen aufgeräumt-optimistischen Eindruck. Das war zuletzt nicht unbedingt so. Eher im Gegenteil. „Es stand Spitz auf Knopf“, erinnert sich Martin Keidel. Wenn man keinen Vorsitzenden-Kandidaten gefunden hätte, wäre es das wohl auch gewesen.